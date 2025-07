Al Parco di Sant’Osvaldo sabato la proiezione del film «Goriṣ̌ki Zid. Il muro di Gorizia»

È in programma per sabato 19 luglio l’appuntamento curato dall’associazione Arum, nell’ambito della rassegna «Festa d’estate», nel Parco di Sant’Osvaldo, a Udine.

Dopo l’aperitivo (alle 19.30) a cura del Circolo Arci Bar Sport Aps, si terrà infatti l’incontro con il regista Gabo Antonutti e (alle 21) la proiezione del suo film «Goriṣ̌ki Zid. Il muro di Gorizia». Il docufilm – di Aeten Production – è un film storico di fiction ispirato alla vicenda storica della divisione della città di Gorizia tra Italia e Jugoslavia, avvenuta dal 1947 al 2004, che ha impattato sulla vita dei cittadini di entrambi i Paesi. Tramite testimonianze storiche, museali ed artistiche, è stato realizzato a Gorizia ma anche in altre location con allestimenti storici grazie alla collaborazione di associazioni specializzate. Ingresso libero.