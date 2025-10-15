Al via a Duino Aurisina il progetto “Algy- Alla scoperta della pietra carsica” “

Prosegue nel comune di Duino Aurisina il programma di iniziative del progetto di lettura “Algy alla scoperta della pietra carsica”, un percorso culturale che unisce la

valorizzazione del paesaggio carsico alla forza della narrazione. Finanziato dal Centro per il libro e la lettura – istituto autonomo del Ministero della Cultura – attraverso il bando Città che legge 2023, il progetto è coordinato dal Comune di Duino Aurisina e realizzato con la collaborazione dei partner Casa C.A.V.E. – Contemporary Art Visogliano Vižovlje Europe, Gruppo Ermada Flavio Vidonis e Lions Club Duino Aurisina.

Il programma autunnale (ottobre e novembre), vede il coinvolgimento di numerose realtà associative e culturali del territorio, tra cui SKD Igo Gruden, La Contrada – Teatro Stabile di Trieste, Estplore, (Associazione Genitori I.C. Rilke APS, Associazione genitori degli alunni della scuola elementare Josip Jurčič di Duino / Združenje staršev otrok osnovne šole Josip Jurčič iz Devina, Associazione genitori scuola elementare Virgil Šček di Aurisina / Združenje staršev otrok osnovne šole Virgil Šček iz

Nabrežine), che insieme, intrecciando la forza delle storie con la bellezza del paesaggio carsico, hanno l’obiettivo di diffondere la lettura creando occasioni di incontro e condivisione tra famiglie, scuole e comunità.

Il programma prenderà avvio domenica 19 ottobre 2025 con Su questo lembo di terra pietrosa – omaggio a Igo Gruden, SrečkoKosovel e Umberto Saba. Una giornata dedicata al dialogo profondo tra pietra e poesia. La mattinata si aprirà alle ore 9.30 con un itinerario (in lingua italiana, iscrizione gratuita e obbligatoria info@estplore.it) nei dintorni di Aurisina con le guide naturalistiche di Estplore, che guideranno i partecipanti nella zona dei bacini marmiferi e poi a visitare uno dei laboratori storici, quello dei fratelli Cortese per scoprire da vicino i segreti di un mestiere antico, cuore identitario del territorio carsico. Alle 11.30 il Bacino Ivere 3, cava dismessa divenuta suggestivo contenitore culturale, ospiterà una performance bilingue inedita curata da La Contrada – Teatro Stabile di Trieste con gli attori Elena Husu, Enza De Rose, Nikla Petruška Panizon e Valentino Pagliei, accompagnati dagli interventi del corpo di ballo diretto da MarjetkaMarković Kosovac, del Coro giovanile femminile IgoGruden insieme al Gruppo vocale Vihar diretti da Mirko Ferlan. Due poi saranno gli incontri al Circolo Sloveno Gruden di Aurisina intitolati “La pietra parlante”: sabato 25 ottobre 2025 “Ti racconto le fiabe” appuntamento pensato per incantare i più giovani ma aperto a tutti coloro che amano lasciarsi trasportare dalla magia del racconto. Alle ore 15.00, Roberta Schembri – docente e ideatrice di “Erboristeria Narrativa” – condurrà un viaggio tra storie e letture ad alta voce (in lingua italiana, ingresso libero) rivolto ai bambini dai 6 ai 9 anni. Alle ore 16.30 sarà la volta di Kristina Mihelj, drammaturga e interprete, che proporrà storie e letture in lingua slovena, creando un ponte narrativo tra le due anime linguistiche del territorio. La formula si replicherà sabato 22 novembre, sempre al Circolo Igo Gruden, con Ti racconto i miti ciclo di narrazioni rivolto ai ragazzi dai 9 ai 13 anni. Anche in questo appuntamento (aperto a tutti), Roberta Schembri (ore 15.00) e Kristina Mihelj (ore 16.30) guideranno il pubblico attraverso miti e leggende che affondano le radici nella storia e nell’immaginario di queste terre di confine e non solo.

Nei mesi di ottobre e novembre, il progetto ALGY dedicherà inoltre una attenzione speciale agli ospiti del Centro Educativo Occupazionale di Malchina, a conferma della vocazione inclusiva e comunitaria del progetto. Al Ceo di Malchina, saranno organizzati ben sei laboratori: Arteventi Soc.Coop. proporrà due laboratori creativi; Daniela Gattorno, attrice e regista teatrale condurrà due laboratori di lettura; mentre altri due laboratori tra arte e creatività saranno a cura dell’artista visiva Fabiola Faidiga e della scenografa Madia Cotimbo. “Algy alla scoperta della pietra carsica” si inserisce nel più ampio progetto del Museo diffuso della Pietra e delle Cave – Kamen, iniziativa che narra la storia del territorio attraverso la pietra carsica, elemento identitario dell’economia e della cultura locale, condiviso dalle comunità italiana e slovena di Duino-Aurisina

Per info, dettagli e iscrizioni: www.museokamen.eu in news ed eventi