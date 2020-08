Al via a Spilimbergo il festival “Le giornate della luce”, con un omaggio alla regista e documentarista Cecilia Mangini

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Al via oggi a Spilimbergo la sesta edizione del Festival Le Giornate della Luce, con un omaggio alla regista e fotografa Cecilia Mangini, classe 1927, considerata una delle figure più autorevoli della storia del cinema italiano, autrice insieme a Pasolini di capolavori come “Ignoti alla città” e “La canta delle marane”.

Alle 18 a Palazzo Tadea a Spilimbergo, l’inaugurazione della mostra “Volti del XX secolo”, a cura di Paolo Pisanelli e Claudio Domini. Realizzata in collaborazione con il CRAF, la mostra riunisce i ritratti dei grandi del secolo, volti di artiste e artisti, giornalisti, cineasti, scrittori, attrici e attori fissati dal suo sguardo acuto e inarrestabile: tra questi Chaplin, Fellini, Pasolini, Moravia, Morante, Magano, Mastroianni.

La Cecilia Mangini regista sarà, invece, raccontata nella conversazione al Cinema Miotto alle 21 assieme a Gabriella Gallozzi e Paolo Pisanelli. Seguirà poi la prima proiezione in esclusiva regionale del nuovo docu-film di Mangini “Due scatole dimenticate - un viaggio in Vietnam”, realizzato Paolo Pisanelli. Il lungometraggio ripercorre i momenti salienti della presenza della regista e del marito Lino del Fra nel Vietnam del Nord tra il 1964 e il 1965 grazie al ritrovamento di due scatole da scarpe colme di negativi fotografici dimenticati per più di cinquant’anni.

Atteso sabato 22 agosto alle 10 a Palazzo Tadea a Spilimbergo il workshop – in collaborazione con Confartigianato Imprese Pordenone e CRAF – Ritratti nella Luce. Energia in Movimento, per una full immersion nella fotografia con Riccardo Ghilardi, fotografo delle star mondiali del cinema, che ha immortalato tutti i più grandi attori holliwoodiani, da Kevin Kostner a William Dafoe.

Alle 10.30 in Sala Degan nella Biblioteca civica di Pordenone, prosegue l’omaggio a Cecilia Mangini. Dopo la conversazione tra la regista ed Emanuele Bucci, la proiezione di tre documentari: Ignoti in città (1958), Stendalì - Suonano ancora (1960) e La canta delle marane (1961). In collaborazione con Assessorato alla Cultura di Pordenone e Centro Studi Pier Paolo Pasolini.

Inaugurazione ufficiale del festival, sempre sabato 22 agosto, a Spilimbergo con un evento d’eccezione: alle 18.00 a Palazzo Tadea, intervento video realizzato in esclusiva dal festival di Isabella Rossellini “La mia famiglia fotografica”, dove l’attrice racconta i suoi rapporti e quelli dei suoi familiari con la fotografia.

A seguire l’assegnazione del premio Controluce per i mestieri del cinema e l’artigianato della Confartigianato Imprese Pordenone a Paola D’Inzillo e la conversazione con Jacky Ido, Enrico Lando, Massimo Schiavon, Federico Poillucci. E in videochiamata Aldo Baglio

La giornata di sabato si concluderà alle 21.00 al Cinema Miotto con la presentazione Premio Bookciak, Azione! A cura di Gabriella Gallozzi e a seguire la proiezione di Scappo a casa (2019) di Enrico Lando con Aldo Baglio, Jacky Ido, Angela Finocchiaro e la Fotografia di Massimo Schiavon.

Domenica 23 agosto a Palazzo Linzi alle 12.00, l’inaugurazione della mostra-omaggio a Gianni Di Venanzio, uno dei più importanti direttori della fotografia del cinema italiano, che contribuì al successo di celebri film degli anni Cinquanta e Sessanta (come “I soliti ignoti” di Monicelli o “Salvatore Giuliano” di Rosi) scelto espressamente da Fellini per 8 ½. Un omaggio reso con le foto, per la maggior parte inedite, di Paul Ronald, fotografo di scena del film. Foto che documentano anche la grande intesa tra Di Venanzo e Fellini, in azione vicino alla macchina da presa o in pausa in attesa del ciak.