Al via Cavazzo Carnico serie di eventi per riscoprire natura, scienza e benessere

Il Comune di Cavazzo Carnico informa che a breve prenderà il via un ricco calendario di eventi rivolti a tutta la cittadinanza. Le iniziative, realizzate in collaborazione con l’Ecomuseo di cui il Comune fa parte assieme alla Casa delle Farfalle di Bordano e ad altri partner, proporranno un’offerta variegata che abbraccia natura, scienza e attività fisica: dalle erbe spontanee all’osservazione del cielo, fino alla pratica del Thai Chi.

L’obiettivo è quello di offrire occasioni culturali e sportive che favoriscano la condivisione, la convivialità e la riscoperta del territorio, ridando vitalità e senso di appartenenza alla “Valle del Lago”.

Il primo appuntamento si terrà il 3 maggio con l’evento “Severus Piton, da Hogwarts alla Carnia – Alla ricerca di erbe spontanee, commestibili e velenose” .

Si tratta di una passeggiata tra prato e bosco, rivolta a tutti gli interessati, per imparare a riconoscere le erbe spontanee, sia commestibili che velenose, approfondendo anche i legami tra flora, ambiente e clima della Carnia. Il ritrovo è previsto nei pressi del parcheggio del Campo Sportivo di Cavazzo Carnico con partenza alle 9.30.

La prenotazione è obbligatoria contattando la Casa delle Farfalle al numero 0432 1833633 o scrivendo a info@bordonofarfalle.it .