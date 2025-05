Al via da Domani la 20^ edizione di “Olio e Dintorni” evento dedicato alla celebrazione dell’olio extravergine d’oliva made in Fvg

Villa Maseri, a Oleis di Manzano (Udine), si prepara ad accogliere la 20^ edizione di “Olio e Dintorni” il 23, 24 e 25 maggio, un evento dedicato alla celebrazione dell’olio extravergine d’oliva made in Friuli Venezia Giulia e alla valorizzazione del patrimonio del territorio. La kermesse è organizzata dall’associazione Arc Oleis e Dintorni e sostenuta da Regione FVG manifestazione, Comune di Manzano, Promoturismo FVG, Ersa Fvg, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Fondazione Friuli e con il contributo di Banca 360Fvg e la collaborazione dell’Università degli Studi di Udine, Città di Albona e di Dignano, FAI, Fondo Ambiente Italiano – Gruppo FAI di Cividale del Friuli, Movimento Turismo del vino FVG, Istituto ITAS Paolino d’Aquileia, Lilt, Pro Loco di Manzano.

Oltre alle degustazioni di olio guidate e agli stand enogastronomici, ritornano le variegate e coinvolgenti attività ludiche e sportive, sia per i bambini che per gli adulti all’interno del parco dell’antica villa rurale o nei magnifici dintorni, e come ogni edizione non mancheranno momenti di approfondimento con l’intervento di esperti del settore durante i convegni tecnici nel Foledor di Villa Maseri.

Il programma di “Olio e Dintorni 2025” si aprirà venerdì 23 maggio con la cerimonia inaugurale delle 18.50 , quando le autorità daranno il via ufficiale alla manifestazione. A seguire apriranno l’ enoteca con i vini del Colli orientali del Friuli Venezia Giulia, gli stand dei produttori di olio – delle aziende selezionate della regione che partecipa anche al Premio Olio dell’Abbate – e le cucine della Villa con i piatti sfornati dalle mani delle volontarie di Arc Oleis e Dintorni guidate dalla sapienza dello lo chef Kevin Gaddi anche Ambasciatore del Gusto FVG, offrendo subito ai visitatori un’esperienza immersiva nei sapori e nei profumi del territorio. La serata proseguirà alle 19.15 con l’ inaugurazione delle mostre d’arte e fotografica dedicate a “Oleis: momenti di festa e di lavoro”, un omaggio alla storia e alla cultura locale, e con un brindisi augurale. Successivamente, dalle 19.30 l’ Aperitivo.Olio , un appuntamento che unisce i raffinati aperitivi Nonino alla buona musica e la cena con gli artisti detto degli “Olivarelli”, un omaggio all’evento decennale ospitato da Olio e Dintorni che ha visto e vedrà ancora una volta in serata, pittori noti ma non solo, di fronte alle loro tele nell’ extemporanea di pittura dove utilizzeranno una speciale mescolanza composta dai tradizionali acquerelli e da un po’ di olio extravergine di oliva, che dona una particolare intensità nella resa dei colori. Finale di serata nella musica alle 20.30 con il concerto del gruppo Cinque Uomini sulla Cassa del Morto.

Sabato 24 maggio sarà una giornata ricca di appuntamenti dedicati all’olivicoltura e alla scoperta dell’olio extravergine d’oliva. Si inizierà alle 9 con Coltivo(g)lio , un corso su potatura e gestione dell’oliveto casalingo a cura di Marco Stocco di Ersa Fvg e del tecnico Franco Diacoli, e con un incontro , alle 11, “ Le opportunità per il settore olivicolo regionale n el contesto della Politica Agricola Comune PAC 2023-2027” a cura di Sonia Venerus del Servizio di Sviluppo rurale della Regione FVG – Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche. A mezzogiorno, la cucina sarà aperta con la partecipazione dei ragazzi dell’Associazione Arte e Libro, cooperativa sociale Onlus guidata dallo chef Kevin Gaddi.

Il pomeriggio, vedrà alle 14.00 un seminario interattivo alla scoperta dell’olio extravergine d’oliva con assaggio, condotto da Lanfranco Conte, presidente della Società italiana per lo Studio delle sostanze grasse e il mini laboratorio OlioLab , per approfondire la conoscenza di questo prezioso prodotto accompagnato sempre dall’esperto Lanfranco Conte coadiuvato dal tecnico Franco Diacoli.

Evento speciale e imperdibile, sarà la passeggiata ” FAI: un giro in vigna sulle orme dei monaci ” che partirà alle 15.00 da Villa Maseri. Un’iniziativa a cura del FAI – Gruppo di Cividale del Friuli che con Arc Oleis e Dintorni, propone un percorso tra natura, storia e tradizioni locali, con una visita all’antico borgo rurale di Poggio Bello, fondato nel 1100 dai monaci dell’Abbazia di Rosazzo e oggi, azienda agricola Ronchi di Sant’Egidio. Guida d’eccezione sarà quella dell’esperto di antiche viti, Carlo Petrussi. La passeggiata prevede il rientro a Villa Maseri per scoprire la storia di questa antica villa rurale guidati questa volta, da Elisa Morandini, storica e direttrice del Museo e Tesoro del Duomo di Cividale del Friuli. Durante il tour, si potrà ascoltare la narrazione di storie e leggende dell’incantevole dimora nobiliare del 1700 circa incastonata nel suo bel l parco che è stata anche la casa natale dell’illustre cardiologo di fama mondiale Attilio Maseri che con la sua famiglia ne ha custodito la memoria (iscrizioni anche in loco dalle ore 14.30; costo: 12 euro per i soci FAI e 15 e. per i non soci; previsti per i partecipanti dei bonus per la cucina e l’enoteca (informazioni: cividaledelfriuli@gruppofai.fondoambiente.it ).

Il programma di sabato 24 offrirà dalle ore 17.00 diversi attività fino a tarda sera, vieni al laboratorio di pittura “Olivarelli Junior con l’olio Evo” dedicato ai ragazzi dai 5 agli 11 anni, le lezioni per bambini e le loro famiglie delle ore 18.30, curato dal Gruppo delle Lettrici volontarie di Favoliamo di Premariacco , una sfilata di moda organizzata da Di Biba’s di Manzano (20.30) e infine, la musica dal vivo con Cindy & La storia del rock dalle 21.20.

Domenica 25 maggio , Inizia il buon mattino già dalle 8.00 all’insegna dello sport che fa bene con l’evento ludico motorio “Ator pai roncs di vuelis e badie” , che prevede due percorsi di marcia da sette e da quattordici chilometri, aperti a tutti, per una passeggiata attraverso i colli e i vigneti che formano i paesaggi incantevoli che circondano le località di Oleis e di Rosazzo (previsti riconoscimenti ai primi tre gruppi e dei buoni da 5 e. per primo piatto e una bevanda – per informazioni e iscrizioni, Alex: t. 339 6143668). Alle 9.00 ci si potrà scrivere alla pedalata cicloturistica guidata per esplorare il territorio in bicicletta, in un percorso che si snoderà per venticinque chilometri con un dislivello massimo previsto, di cento metri (informazioni e prenotazioni, Michele: 339 61436689). Dalla mattina alle 10 apriranno anche gli stand del Mercato agricolo per valorizzare i prodotti locali e il territorio e quelli dei produttori dell’olio extravergine di oliva che si potrà qui assaggiare e acquistare.

In mattinata alle 10.30 nel Foledor di Villa Maseri, si svolgerà un convegno tecnico moderato da Giovanni Cattaruzzi, perito agrario, sull’” evoluzione della stagione olivicola” con gli interventi di Lanfranco Conte della Società Italiana per lo Studio delle sostanze grasse che descriverà la situazione attuale con “Olio extravergine d’oliva, quanto ne avremo nel 2025? Un panorama globale”; di Marko Devetak dell’Istituto Agrario e Forestale di Nova Gorica che tratterà la “Comparsa degli eriofidi su olivo in Slovenia”, mentre Michele Morten , tecnico della Fondazione Edmund Mach di Trento, introdurrà il tema: “Come contenere il diffondere della rogna dell’olivo”. A concludere il ciclo di interventi, Marco Stocco di Ersa Fvg che illustrerà dati, andamenti e dettagli della stagione olivicola regionale 2024.

Alle 12 l’attesa cerimonia di consegna del Premio Olio Dell’Abate – Maseri 2025 con l’attribuzione dell’ambito riconoscimento all’azienda produttrice di olio extravergine di oliva Fvg selezionata da una giuria di esperti e tecnici per la qualità della sua produzione ma anche per la conduzione aziendale nel suo complesso. All’azienda olivícola vincitrice andrà anche un’opera pittorica di uno dei Maestri che nel corso degli anni hanno partecipato all’evento dedicato alla pittura denominato “Olivarelli”.

Quest’anno hanno mandato i loro 16 campioni le aziende della regione Fvg : Comelli Paolino di Faedis, Corte Tomasin di Castions di Strada , Fachin Fernanda di Gemona del Friuli, Fior Rosso di San Dorligo della Valle, Grinovero di Cividale del Friuli, Bruno Lenardon di Muggia, Remo Venturini di Osoppo.

Alle 13.00 pausa culinaria per degustare i prelibati piatti sfornati dalle cucine con il ritmo musicale “Un pocje di ligrie” dei Furlans a manete.

Il pomeriggio sarà animato alle 15.30 una passeggiata botanica con una vera e propria immersione nel bosco accompagnati dall’esperto botanico Gianpaolo Bragagnini ( (informazioni e prenotazioni, Michele: t. 339 6143668), e tra le 15.30 e le 18.00 si potrà godere dell’intrattenimento per bambini con il classico e sempre gradito ai bimbi, trucca bimbi accompagnato dal modellatore di palloncini in forme fantastiche di Maravee Animazione. Alle 16.00, un nuovo mini laboratorio OlioLab e l’aperitivo con l’autore delle 17.00 in collaborazione con il Circolo Culturale Corno di Rosazzo che quest’anno proporrà la presentazione del libro “Guida del Friuli per veri friulani” una preziosa raccolta di aneddoti, segreti e curiosità del Friuli Venezia Giulia, narrati con sapienza da Angelo Floramo illustre accademico, storico e consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli. La giornata festiva si concluderà in enoteca con l’appuntamento con la ” musica in allegria” di Ranieri e lo spettacolo teatrale dei Trigeminus.

Durante tutta la manifestazione, sarà presente un punto informativo LILT ei bambini potranno divertirsi con i gonfiabili . La cucina , l’ enoteca e gli stand per l’acquisto di olio extravergine di oliva, saranno aperti negli orari indicati, offrendo un’ampia scelta di prodotti e specialità. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, salvo dove diversamente indicato. Si consiglia di prenotare in anticipo.

DATI SULLA PRODUZIONE DELL’OLIO IN FRIULI VENEZIA GIULIA 2024

(fonte Ersa )

Il Friuli Venezia Giulia si posiziona al secondo posto tra le regioni italiane meno produttive di olio d’oliva, con una produzione di 143 tonnellate. Sono circa 600 gli ettari coltivati a olivo in Fvg di cui solo la metà si possono considerare professionali. L’ultima annata ha visto un incremento del +5,6% rispetto al 2023; in riferimento alla produzione di olive nel 2023, una produzione in crescita e una molitura di olive annuale che ha superato le 1.000 tonnellate.

Questi gli ettari coltivati a olivo da agricoltori professionali suddivisi per provincia in regione:

Udine: 171 ettari pari a +4,9% 2023

Pordenone: 51 ettari pari a I +10,9% 2023

Gorizia: 33 ettari pari a +6,5% 2023

Trieste: 45 ettari pari a +2,3% 2023

Le varietà di olive maggiormente prodotte in FVG, sono:

Bianchera, Frantoio, Maurino, Pendolino, Leccino, Grignano

Resoconto annata 2024 in Friuli Venezia Giulia:

Nel suo insieme l’annata olivicola 2024 presenta due situazioni diverse per aree geografiche: una produzione soddisfacente in collina e lungo la costa, mentre nelle aree di pianura la produzione è stata molto scarsa.

Questo diverso nella produzione, è da attribuire tutti abbondante piogge cadute in pianura nel periodo delle fioriture, mentre le zone costiere e di collina hanno beneficiato di un anticipo fenologico che ha permesso una buona allegagione.

Nel 2024 inoltre, la mosca olearia è stata poco presente grazie allá notevole calura estiva.

Per quel che riguarda le rese in frantoio, queste sono stato piuttosto basso (4-6%) perché condizionate dalle piogge di ottobre, e in salita invece, con le raccolte di novembre (10-12%), complice il bel tempo.