Al via domani la 1ª Gara Internazionale di Fotografia Subacquea di Trieste “Sguardi dal mare”

Il 2025 porta con sé una grande novità nell’ambito di Mare Nordest, manifestazione che si svolge in coorganizzazione con il Comune di Trieste. Dall’11 al 13 aprile 2025 si terrà infatti la 1ª Gara Internazionale di Fotografia Subacquea di Trieste “Sguardi dal mare”: una tre giorni dedicata alla bellezza e alla diversità del nostro mare organizzata dalla società sportiva dilettantistica senza fine di lucro Mare Nordest SSD a r.l. affiliata ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

In attesa e acorollario dell’evento principale di sabato, venerdì mattina avrà luogo un evento collaterale dedicato ai bambini, a cui da sempre Mare Nordest si rivolge con particolare attenzione per educare fin dall’infanzia le giovani generazioni al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente marino con un programma di attività nelle scuole. Nella mattinata di domani, venerdì 11 aprile dalle ore 10.30 sulla spiaggetta di Barcola alla fine della pineta si svolgerà, in corganizzazione con la III Circoscrizione e in collaborazione con la Scuola Delfino Blu, Marevivo, Europe Direct e Logica Recycling, il Progetto di Educazione Ambientale “Piccoli Eco-Esploratori per un Mare pulito”, evento registrato in EMD – European Maritime Day in my Country e dedicato agli alunni delle scuole.

I giornalisti sono invitati a partecipare tra le ore 10.30 e le 11 (non ci sono limitazioni per riprese video o fotografie in quanto è stata formata da parte di tutti i genitori una liberatoria).

La 1ª Gara Internazionale di Fotografia Subacquea di Trieste “Sguardi dal mare” di sabato 12 aprile rappresenta una gustosa anteprima dell’edizione 2025 di Mare Nordest, che si terrà dal 23 al 25 maggio nella tradizionale sede di Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste. La competizione, a iscrizione gratuita, è aperta a tutti e suddivisa in tre categorie, pensate per ogni tipo di fotografo subacqueo: Reflex (o Mirrorless), Compatte e Smartphone. Qualunque sia il proprio strumento preferito, il suggerimento rivolto ai partecipanti è di lasciare che la propria creatività prenda il volo.

Oltre a rappresentare un incontro tra appassionati di fotografia, professionisti e amatori provenienti da realtà e paesi diversi, la gara – che si svolgerà nello specchio acqueo di Barcola – punta a contribuire alla diffusione presso un pubblico più ampio della conoscenza delle acque del Golfo di Trieste, con la sua straordinaria biodiversità e la vicinanza alla Riserva Naturale di Miramare. È severamente vietato per questo disturbare la fauna e la flora marina. Qualsiasi violazione comporterà la squalifica immediata.

Questi i temi della Gara:

MACRO: Per scoprire i piccoli dettagli e la bellezza nascosta della vita marina: si intendono macro le foto scattate a piccoli organismi marini, oppure dettagli di flora e fauna.

AMBIENTE: Per catturare l’incantevole paesaggio subacqueo e le sue meraviglie naturali: si deve rappresentare l’ambiente sommerso del campo di gara utilizzando una ripresa grandangolare. Esclusivamente in questa categoria è ammessa la presenza dell’elemento umano (modella/o), anche in apnea.

PESCE: Per esplorare le abitudini e le interazioni sociali dei pesci, evocando il loro fascino (si possono scattare foto di ritratto di pesce, pesce intero, un banco di pesci o parte di un pesce (occhio-coda-pinne).

I concorrenti dovranno presentare tre immagini, una per ogni tema proposto. In tutte le categorie è consentito presentare immagini in bianco e nero.

Alla gara sono stati ammessi 54 concorrenti (tra fotosub e assistenti/modelle) provenienti da tutta Italia, ma anche – a sottolineare l’aspetto internazionale della manifestazione – da Slovenia, Croazia, Malta e Albania in possesso di regolare brevetto da sommozzatore e di una certificazione medica che attesti l’idoneità alle attività subacquee.

La Gara si svolgerà in un tratto del Lungomare di Barcola all’altezza di Viale Miramare, 77 e del “Topolino n. 9”, poco prima del Porticciolo CEDAS, su un tratto costiero caratterizzato da un fondale sabbioso, una scogliera semi affiorante e una parte ridotta di una scogliera del porticciolo adiacente. La profondità varia da pochi metri vicino alla riva a circa 10 metri di profondità massima. Caratteristica della Gara è che è aperta anche a persone con disabilità, in questo caso ipovedenti.

La partecipazione dell’Associazione Albatros Scuba Blind International permetterà infatti ad alcuni subacquei non vedenti di cimentarsi nella fotografia subacquea.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti, durante la gara è prevista la presenza di un medico sul posto. Sempre per motivi di sicurezza, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare il punto di gara qualora le condizioni meteorologiche non garantissero la sicurezza dei partecipanti o in caso di cause di forza maggiore.

La Giuria d’Eccellenza, presieduta da Emanuele Vitale, già direttore artistico del Concorso Internazionale di fotografia subacquea “Città di Trieste” svolto nell’ambito di Mare Nordest, è composta da giurati di fama internazionale (Gianni Pecchiar e Danijel Frka, Direttore di Gara Romano Barluzzi e Segretario di Gara Giulia Livia) che selezioneranno le opere migliori.

Responsabile dell’evento, l’atleta e modella di Fotografia Subacquea Elena Piccoli.

I primi tre classificati di ogni categoria avranno diritto a dei premi, che verranno consegnati nel corso di una cerimonia di premiazione che si terrà domenica 13 aprile alle ore 9.00 presso la sede della Società Triestina Sport del Mare ASD di Molo F.lli Bandiera, 1. Un riconoscimento speciale sarà conferito alla foto considerata “Best of Show” selezionata tra tutti gli scatti presentati, che sarà pubblicata sul calendario di Marevivo 2026.

I migliori scatti in Gara, anche tra quelli non risultati vincitori, saranno esposti all’interno di una Mostra che verrà ospitata nell’ambito dell’edizione 2025 di Mare Nordest, che si terrà dal 23 al 25 maggio all’interno di una tendostruttura collocata in Piazza dell’Unità d’Italia.

L’evento “Sguardi dal mare” si svolge con il patrocinio di ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane SUB, della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e di Sport e Salute e di Europe Direct, è registrato in EMD – European Maritime Day in my Country della DG Mare – Commissione europea, campagna europea che promuove la conservazione degli oceani e pratiche sostenibili di economia blu.

Il progetto gode del contributo della Regione Autonoma FVG per l’organizzazione di manifestazioni sportive.

VENERDÌ 11 APRILE 2025

Ore 10.30 Progetto di Educazione Ambientale “Piccoli Eco-Esploratori per un Mare pulito” – Spiaggetta dopo la Pineta di Barcola

Ore 18:00-20:00 Registrazione dei partecipanti (fotografi e assistenti/modelle) presso la Sede dell’Assonautica di Trieste – Molo Fratelli Bandiera

SABATO 12 APRILE 2025

Ore 8.00 Ritrovo dei partecipanti presso il Lungomare di Barcola, luogo di svolgimento della gara per il controllo delle attrezzature e delle memory card con il Direttore di Gara, attribuzione del numero di gara e briefing

Ore 09.00 Inizio gara (durata 3 ore)

Ore 12.00 Termine gara e consegna memory card al Direttore di Gara

Ore 12:30/14:00 Rientro presso la Sede di Assonautica di Trieste per pranzo buffet offerto dall’organizzazione

Ore 14:00 Visione e scelta delle foto da parte dei fotografi

Ore 15.30 Consegna dei moduli firmati con la scelta delle foto al direttore di gara

Ore 16:00/20:00 Riunione della Giuria

Ore 20:00 Cena e serata conviviale organizzata e offerta da Mare Nordest Mare Nordest SSD a r.l.

DOMENICA 13 APRILE 2025

Ore 9.00 Premiazioni presso la sede della Società Triestina Sport del Mare ASD – Molo F.lli Bandiera, 1

Ore 12:00 Partenza dei partecipanti