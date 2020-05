Al via “I giovedì del Patto”, serie di eventi online sul rilancio post Covid. Primo appuntamento con il climatologo Luca Mercalli

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Patto per l’Autonomia ha deciso di dare vita a un nuovo format di eventi online per contribuire al dibattito sulla ripresa post Covid-19. Il primo incontro della serie “I giovedì del Patto” è con Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana, climatologo e giornalista scientifico, noto al pubblico per i suoi interventi televisivi sul tema dei mutamenti climatici. Appuntamento giovedì 7 maggio, alle 20.30, sulla pagina Facebook del Patto per l’Autonomia.

«L’emergenza legata al Covid-19 avrà sicuramente delle conseguenze molto importanti dal punto di vista sanitario, economico e sociale. C’è il rischio che questa situazione diminuisca ulteriormente gli spazi del dibattito, le possibilità di ricostruire sui territori i luoghi della democrazia e del confronto – afferma il segretario del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo –. Crediamo invece che sia di vitale importanza trovare degli ambiti di discussione e di partecipazione, ponendo dentro l’agenda politica la necessità di ragionare sui motivi che hanno determinato questa crisi e soprattutto sulle proposte per imboccare la strada del cambiamento, in particolare rispetto al modello di sviluppo economico della nostra regione. Ci sono alcune parole d’ordine sulle quali vorremmo dialogare con i nostri “ospiti del giovedì”: lavoro, sostenibilità, economia solidale, Europa, identità e culture, autonomie».

Dopo Luca Mercalli, “I giovedì del Patto” ospiteranno, il 14 maggio, lo storico, scrittore e operatore culturale Angelo Floramo.