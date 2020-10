Al via i lavori di ricostruzione del canale “Principale” Ledra per 14 milioni di euro

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Approvato il progetto definitivo-esecutivo del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, a firma dell’ing. Michele Cicuttini, l’ente dà ora il via alle procedure digara per i lavori di ricostruzione del canale Principale Ledra, nel tratto compreso tra il nodo idraulico di Rivotta e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo (9° lotto), del valore complessivo di 14 milioni di di euro.L’opera interessa i comuni di Coseano, San Vito di Fagagna per la posa di apparecchiature elettromeccaniche per la regolazione della portata e, più in particolare, il comune di Martignacco per la ricostruzione del canale in continuità a quanto realizzato con i lotti precedenti. “Si è data priorità a quest’opera in quanto riveste particolare importanza - informa il direttore del Consorzio Armando Di Nardo-. Con la sua realizzazione si potrà disporre di una discreta portata d’acqua derivante dal recupero delle perditeche avvengono attualmente lungo il progettato tratto; potenzialmente si potrebbe estendere l’irrigazione su aree non attualmente servite”. Attualmente il canale, costruito alla fine del 1800 interamente in terra, si presenta con una sezione legata alle esigenze dell’epoca di costruzione, quando le arginature erano in semplice terra battuta; l’azione combinata della spinta dell’acqua e delle scosse sismiche, però, ha prodotto nel tempo delle lesioninelle arginature, soprattutto verso la sommità, con fuoriuscita dell’acqua e l’inevitabile erosione e trasporto del materiale terroso. Per ripristinare la canalizzazione verrà adottata, così come per l’intera tratta che va da Ospedaletto a Rivotta, una sezione del canale a forma rettangolare con muri verticali per il contenimento delle sponde. “Il canale Principale Ledra è un canale di tipo industriale - ricorda Di Nardo - le cui portate d’acqua non sono sempre costanti, ma possono subire sbalzi dipendenti dall’entrata in funzione o meno di impianti di derivazione e centrali di produzione di energia elettrica, che condizionano il livello dell’acqua”. La realizzazione del canale comporterà la ricostruzione di ponti; per limitare i disagi al traffico veicolare, lungo la strada comunale attraversante Faugnacco e la strada statale n. 464 è prevista una pista provvisoria di sorpasso, nella zona su cui si svilupperà il cantiere, e barriere laterali di sicurezza(guard-rail con parapetto o parapetti in muratura). L’intervento comprenderà la realizzazione di rampe, cabine, punti di abbeveraggio. I lavori verranno svolti in più annualità e prevalentemente nel periodo compreso tra fine ottobre ed inizio marzo, per limitare allo stretto indispensabile i periodi di asciutta del canale principale, assicurando così l’alimentazione delle condotte di Pantianicco e Basiliano che servono importanti centrali idroelettriche.