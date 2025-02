Al via il 26 febbraio Riflettori sul Nord-Est, rassegna letteraria di confine alla sua 7^ edizione

Torna Riflettori sul Nord-Est , la rassegna letteraria di confine, oggi alla sua 7^ edizione, promossa dall’ Assessorato alla Cultura insieme alla Biblioteca Civica di Latisana e nata nell’ambito del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” , in cui scrittori di fama incontrano il pubblico, sia in appuntamenti dedicati alla collettività sia in incontri appositamente pensati per le scuole. Una prima anticipazione della rassegna si è tenuta il 18 novembre scorso con Rosi Braidotti, filosofa di origine latisanese oggi docente nei Paesi Bassi, che ha presentato il suo Il ricordo di un sogno. Una storia di radici e confini (Rizzoli) al Centro Polifunzionale. Ora si entra nel vivo degli appuntamenti, in programma a partire da mercoledì 26 febbraio.

L’ Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Latisana, Martina Cicuto esprime grande soddisfazione: “ Riflettori sul Nord-Est amplia il dialogo con le scuole, perché attraverso la lettura i ragazzi hanno uno strumento in più per imparare a interpretare il mondo, mentre gli incontri per il pubblico collegano la nostra storia locale al più ampio respiro europeo di GO! 2025 e rendere omaggio a chi, con il suo lavoro, ha saputo guardare oltre il proprio tempo ”.

Gli incontri per il pubblico – Il primo appuntamento con l’edizione 2025 di “Riflettori sul Nord-Est” per il pubblico è un tema storico: mercoledì 26 febbraio alle 18 presso la Sala Conferenze del Centro Polifunzionale di Latisana, il ricercatore Tommaso Vidal terrà la Conferenza dal titolo “Gorizia e Latisana nel Medioevo. La storia di Latisana sotto la dominazione della Contea di Gorizia” , in cui ricostruirà la particolare condizione “extra-territoriale” di Latisana goriziana all’interno del Patriarcato di Aquileia; sarà un’occasione di approfondimento del legame tra Latisana e Gorizia, rapporto fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del piccolo porto sul Tagliamento, e un’opportunità di arricchimento della conoscenza della storia di Gorizia, protagonista quest’anno grazie a GO!2025 Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura.

L’incontro successivo rappresenta, invece, un appuntamento di avvicinamento alla Giornata Internazionale della Donna: giovedì 6 marzo alle 18 alla Sala Conferenze dell’ex Stazione ippica in via Beorchia 22 a Latisana si tiene “Il genius loci di Toni Cester Toso (a 100 anni dalla sua nascita)” , un incontro in cui le autrici Liliana Cargnelutti e Mariagrazia Santoro presenteranno il loro libro Toni Cester Toso. La storia di una professionista (Gaspari Editore), dedicato alla celebre urbanista, con la conduzione di Elena Commessatti e Federica Ravizza , autrici di alcuni dei testi contenuti nel volume.

Gli incontri con le scuole – Parallelamente a questi appuntamenti aperti al pubblico, Riflettori sul Nord-Est prevede due date dedicate agli studenti. Per le scuole, infatti, il primo appuntamento è fissato per venerdì 7 marzo alle 11.30 nell’Aula Magna dell’ISIS Mattei di Latisana , dove l’autore Simone Petralia parlerà ai ragazzi del suo Le ribelli: otto scienziate che hanno cambiato il mondo (Scienza Express) , in un incontro in collaborazione con SISSA Medialab e con la conduzione di Federica Sgorbissa. Il ciclo di incontri si conclude giovedì 13 marzo alle 9.00 presso la Scuola Primaria di Staranzano “Edmondo de Amicis” , dove Chiara Carminati – traduttrice per Mondadori e scrittrice per ragazzi insignita di numerosi riconoscimenti tra cui il Premio Andersen, il Premio Strega Ragazzi e il Premio Letterario Camaiore – dialogherà con gli alunni sul suo romanzo 54 secondi di ritardo (Il Castoro) e animerà un’attività laboratoriale dedicata ai piccoli lettori.

La rassegna – Riflettori sul Nord-Est è una rassegna letteraria di confine che anticipa il Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” , quest’anno alla sua 32^ edizione, che vede l’apice nella cerimonia di premiazione, in programma per la serata di sabato 12 aprile 2025 al Teatro Odeon di Latisana. La rassegna è realizzata in collaborazione con CAMPPUET Ad Maiora di Latisana, CAMPPUET Stazione Riva di Rivarotta di Teor, Cartolibreria Il Papiro di Latisana, Nemesi – Centro Epoché di Latisana, SISSA Medialab e Station – Fermata Giovani (CAG) di Latisana. I partner dell’edizione 2025 di Riflettori sul Nord-Est sono il Comune di Staranzano , l’ ISIS “Enrico Mattei” di Latisana e CAMPP Consorzio Assistenza Medico Psico Pedagogica .