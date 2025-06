Al via il festival i “Teatri dell’anima” tema 2025 “eco-logiche” otto spettacoli in Fvg 

Il Festival I Teatri dell’Anima, il primo festival teatrale a basso impatto ambientale, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione e tra giugno e luglio vedrà un calendario di 8 spettacoli a ingresso libero tra le province di Pordenone, Udine e Gorizia. Organizzazione e direzione artistica di EtaBeta Teatro.

Programma al via sabato 14 giugno nel suggestivo scenario del Mulino Nicli a Rive d’Arcano (Udine) con “Acqua Vita – Quasi sogni ecologici al tramonto”. Lo spettacolo della Compagnia Hellequin, andrà in scena alle ore 18. Si tratta di un intreccio tra favola, poesia e impegno ecologico. Con la regia e la drammaturgia di Ferruccio Merisi, la messa in scena accompagna lo spettatore in un viaggio emozionante tra storie visionarie e delicate: tre prìncipi alla ricerca di una sorgente pura, un cucciolo di squalo bianco che scopre il mondo, un bambino africano che divide la sua preziosa acqua, un nonno e un nipote al museo dell’acqua perduta. Racconti surreali, “quasi sogni”, che mettono in luce il valore dell’acqua e della vita in tutte le sue forme. Un’ode teatrale alla natura che, pur affrontando temi urgenti, lo fa con leggerezza e poesia.

FINALITÁ

La nuova edizione del festival si muove nel segno delle Eco-Logiche, un tema che unisce l’ecologia al pensiero consapevole, alle relazioni umane e al linguaggio dell’arte. Un invito a riscoprire il legame profondo tra natura e cultura, attraverso l’esperienza viva del teatro in luoghi che parlano con la loro semplice presenza: risorgive, biotopi, boschi, parchi, borghi antichi.

Come sempre, gli spettacoli si inseriscono in ambienti di forte valore naturale o storico, portando con sé l’intento di favorire una riconnessione personale, sia interiore che con il paesaggio. Un’occasione per rallentare, respirare, ascoltare. In un mondo segnato dall’urgenza e dallo stress, Eco-Logiche è un percorso che rigenera corpo e spirito, e che invita a uno stile di vita più essenziale, rispettoso e armonioso. In più quest’anno c’è anche un invito a una mobilità consapevole con la possibilità di raggiungere lo spettacolo di Dardago in sella alla propria bici.

“Eco-Logiche – sottolinea il direttore artistico Andrea Chiappori – è un’esperienza teatrale che si muove con leggerezza e consapevolezza, entrando in punta di piedi nei luoghi, per ascoltarli e farli parlare attraverso il linguaggio delle emozioni. L’obiettivo è proporre uno sguardo nuovo: la natura non come sfondo, ma come protagonista; non come risorsa da consumare, ma come dimora viva da rispettare e custodire.”

IL FESTIVAL

Il Festival I Teatri dell’Anima è il primo festival teatrale a basso impatto ambientale, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Il titolo e il tema di questo viaggio teatrale è Eco-Logiche e anche quest’anno sarà un festival a contatto con l’ambiente circostante che toccherà risorgive, boschi, biotopi con 8 spettacoli che andranno in scena in territori diversi in provincia di Udine, Pordenone e Gorizia e che daranno la possibilità anche di scoprire meglio i luoghi protagonisti, con visite guidate e passeggiate. Si tratta di un calendario di spettacoli all’aperto, gratuiti, dal 14 giugno al 13 luglio, che nascono dalla necessità di riscoprire il rapporto con la natura, valorizzare la biodiversità e difendere il nostro Pianeta. Oltre alle rappresentazioni, da non perdere la passeggiata teatrale nell’area naturalistica del Vinchiaruzzo (13 luglio), la visita guidata lungo l’anello del biotopo naturale delle Risorgive di Flambro (15 giugno), la conversazione campestre “Pensare sostenibile” a cui seguirà un concerto nel verde Parco di San Floriano (19 giugno) e lo spettacolo “Fiatone… io e la bicicletta” a Dardago di Budoia che invita a una mobilità consapevole attraverso l’iniziativa “A teatro con la bici”, in collaborazione con Fiab Pordenone – Aruotalibera. Un invito a vivere l’arte come veicolo di riflessione e cambiamento, dentro paesaggi che sono custodi di memoria e bellezza.

ORGANIZZATORI E PARTNER

Il festival I Teatri dell’Anima è reso possibile grazie all’organizzazione di EtaBeta Teatro con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, in partenariato con Erbamil, Associazione Naturalistica Cordenonese, Scuola Sperimentale dell’Attore, Servi di Scena, Mulino ad Arte. Con il patrocinio dei Comuni di Polcenigo, Talmassons, Budoia, Sagrado, San Giorgio della Richinvelda, Cordenons. In collaborazione con Ass. La Marculine, Borgo Creativo, Fiab Pordenone – Aruotalibera, Cooperativa Controvento, Terrae’, NOplanetB, Climax, Associazione Pro Loco Sagrado.

MODALITA’ DI INGRESSO

Gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e si terranno in spazi liberi all’aria aperta ove saranno disponibili delle sedute “da prato”. Se lo desidera il pubblico potrà portare con sé una coperta, un cuscino o la propria seggiola preferita su cui accomodarsi. Si consiglia di dotarsi di spray antizanzare che comunque verranno messi a disposizione.

GLI ALTRI SPETTACOLI

Oltre allo spettacolo inaugurale del 14 giugno al Mulino Nicli a Rive d’Arcano (Udine), ecco gli altri appuntamenti.

TALMASSONS (UD): MI ABBATTO E SONO FELICE

Nel cuore del biotopo naturale delle Risorgive di Flambro, domenica 15 giugno alle ore 21 il festival I Teatri dell’Anima propone: Mi abbatto e sono felice, di e con Daniele Ronco, produzione Mulino ad Arte. Uno spettacolo che è anche una dichiarazione di intenti: un monologo comico e profondo a impatto ambientale zero, alimentato unicamente dallo sforzo fisico dell’attore in scena, senza l’uso di energia elettrica tradizionale.

Ispirato alla filosofia della decrescita felice di Maurizio Pallante, lo spettacolo smonta con ironia i luoghi comuni su consumo, produttività e benessere, portando lo spettatore a interrogarsi sul vero significato della felicità in un mondo affaticato da crisi, inquinamento e ritmi sempre più accelerati. Ronco accompagna il pubblico in un viaggio che alterna la nostalgia per un passato semplice e genuino alla critica pungente del presente iper-performante.

L’evento si inserisce in uno scenario naturalistico d’eccezione: il Mulino Braida, immerso nel biotopo delle risorgive, dove alle ore 18.30 si terrà una visita guidata all’anello naturalistico a cura dell’associazione La Marculine. Un’occasione per scoprire le specie rare e gli ambienti protetti di questo prezioso ecosistema, prima di lasciarsi coinvolgere da uno spettacolo che unisce teatro, ecologia e attivismo.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella sala Polifunzionale di Talmassons, in via Tomadini.

SAN GIOVANNI DI POLCENIGO (PN): PENSARE SOSTENIBILE

Giovedì 19 giugno, alle ore 19, appuntamento al Parco Rurale di San Floriano a San Giovanni di Polcenigo (PN) con Pensare Sostenibile, un evento che intreccia natura, dialogo e impegno civile. Lo spettacolo è pensato per riflettere insieme su un futuro più equilibrato e rispettoso, con la partecipazione di tre realtà attive nel campo della divulgazione ambientale e culturale: CLIMAX, piattaforma di intrattenimento e approfondimento sui temi “urgenti” della contemporaneità; NOplanetB, festival che dà voce al cambiamento; e Terraè, officina della sostenibilità.

L’incontro sarà una vera conversazione campestre, aperta al pubblico, dove ogni spunto, domanda o proposta contribuirà ad arricchire un dialogo collettivo incentrato sulle buone pratiche, sulle scelte quotidiane e sui grandi temi ambientali e sociali. In un luogo dove la natura ispira e rigenera, si metteranno in circolo idee, esperienze e visioni condivise.

A seguire, alle ore 20.30, il ristoro La Luna e i Falò all’interno del Parco ospiterà il concerto dei DEFENDERS, duo composto da Silvia Defend (voce) e Davide Palladin (chitarra), che proporranno un raffinato repertorio jazz dedicato ai grandi classici degli anni ’30 e ’40, da Gershwin a Porter.

Il Parco Rurale di San Floriano è un esempio unico in Italia di recupero ambientale e integrazione tra uomo, agricoltura e paesaggio. Esteso su 65 ettari, ospita una sorprendente varietà di flora e fauna, orti tradizionali e sinergici, frutteti, erbe officinali e numerosi animali, in un ecosistema perfetto per rigenerare mente e corpo.

In caso di maltempo, l’incontro e il concerto si terranno presso il Teatro Comunale di Polcenigo (ore 19 conversazione, ore 21 concerto).

VECCHIO MULINO DI POLCENIGO (PN): DESTINI DISARMATI

Lunedì 23 giugno, a partire dalle ore 20.30, si fa tappa in uno dei luoghi più affascinanti del territorio: il Vecchio Mulino di Polcenigo, in via Sega 1. La serata si apre con una visita guidata a cura dell’associazione Borgo Creativo, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della lunga storia del mulino, nato sulle sponde del Gorgazzetto e documentato fin dal 1481.

Alle ore 21.00 va in scena Destini disarmati, spettacolo della compagnia Noi Artisti odv di San Vito al Tagliamento, in collaborazione con Teatro della Sete e per la regia di Lucia Linda e Valentina Rivelli. Protagonista è un’armata improbabile e scalcinata, bloccata da tempo in un’attesa indefinita. I “paladini di Francia” e Carlo Magno si aggirano tra presagi e strategie, ma quando la battaglia finalmente inizia, tutto si confonde nella selva, dove amici e nemici si smarriscono.

Il racconto si ispira liberamente a Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino, intrecciando narrazione, simboli e improvvisazione con l’uso dei tarocchi. In scena una compagnia composta da attori con differenti abilità, che con grande sensibilità e originalità danno vita a un teatro inclusivo e poetico, capace di far riflettere sulle sorti comuni, sulle attese e sui destini, spesso incerti, che accomunano tutti.

Il Vecchio Mulino, con la sua storia secolare fatta di trasformazioni e rinascite, offre una cornice perfetta a questo spettacolo che parla di identità, memoria e possibilità, sempre in bilico tra realtà e immaginazione.

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso la sala parrocchiale San Giacomo di Polcenigo.

SAGRADO (GO): L’ALBERO M’HA PARLATO

Mercoledì 25 giugno, alle ore 21, a Sagrado (GO) uno spettacolo poetico e sorprendente: L’albero m’ha parlato, scritto e diretto da Ferruccio Cainero per la compagnia Barabba’s Clowns. Ad accogliere il pubblico sarà l’incantevole Parco del Castello Alimonda, affacciato sul fiume Isonzo, in uno dei luoghi più suggestivi della regione.

Protagonisti sono il signor — o la signora — Piantoni, personaggio buffo e tenero che, dopo un periodo di dieta forzata a base di insalate, scopre di poter parlare con le piante. Quel che ne nasce è un dialogo tenero, comico e profondamente umano con il mondo vegetale, in cui la voce degli alberi racconta ciò che vedono, sentono e pensano.

L’albero m’ha parlato è uno spettacolo che si sviluppa come una pianta: con semplicità, resistenza e stupore. Cainero, attraverso una narrazione teatrale lieve e ironica, invita a rallentare, osservare e meravigliarsi, aprendo una riflessione gentile ma profonda sul rapporto tra esseri umani e natura.

Al termine dello spettacolo, sarà presente lo stesso Ferruccio Cainero, che dialogherà con il pubblico. Artista friulano noto per il suo lavoro teatrale in Italia e all’estero, Cainero ha alle spalle una lunga carriera come autore, attore e regista, tra narrazione, clownerie e teatro sociale.

Il Castello Alimonda, costruito nel 1885 come luogo di cura per la sua posizione tra monti e mare, è oggi uno spazio ideale per ascoltare storie che nascono dalla terra e parlano al cuore.

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso la Sala Polifunzionale “Avv. Sergio Ferlan”, in via Dante 19, a Sagrado.

DARDAGO – BUDOIA (PN): FIATONE, IO E LA BICICLETTA)

Sabato 28 giugno alle ore 18.00, l’Area verde di Ciampore a Dardago di Budoia (PN) si trasforma in palcoscenico naturale per accogliere Fiatone …io e la bicicletta, lo spettacolo della compagnia Luna e Gnac, con Michele Eynard, Federica Molteni e una bicicletta vera protagonista. La regia è firmata da Carmen Pellegrinelli. In scena c’è Italo, un automobilista come tanti, intrappolato nella routine dell’Eterno Ingorgo. Ma un giorno, per un imprevisto bizzarro, la sua auto non è più disponibile. I mezzi pubblici? Un incubo. L’unica alternativa è quella vecchia bicicletta sepolta in cantina… Da qui prende il via un racconto esilarante e toccante, che diventa una vera e propria educazione comico-sentimentale alla bicicletta e alla mobilità dolce.

Lo spettacolo, ispirato da una frase di Mauro Parrini – “La bicicletta non sta in piedi da sola. Ha bisogno di qualcuno che la sorregga. Questo fa di essa una macchina commovente” – è un inno leggero e coinvolgente alla riscoperta del movimento lento, alla sostenibilità e al cambiamento personale.

In perfetta sintonia con il messaggio dello spettacolo, l’iniziativa “A teatro con la bici” invita il pubblico a raggiungere il luogo dell’evento pedalando, grazie alla collaborazione con FIAB Pordenone – Aruotalibera. Due le partenze organizzate: ore 15.00 da Pordenone (Ponte di Adamo ed Eva), ore 16.45 da Budoia (Piazza Umberto I). Per informazioni sul percorso: 347 8941720. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nel Teatro di Dardago, in via Castello 1.

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN): TOYBOYS

Domenica 29 giugno alle ore 18.30, appuntamento all’insegna dell’ironia e della creatività musicale. Nella splendida cornice del Parco Colonia a San Giorgio della Richinvelda (PN), arrivano gli Jashgawronsky Brothers con lo spettacolo Toyboys, una vera esplosione di comicità visiva e musica… giocattolo.

Il pubblico sarà trascinato nel bizzarro saggio di fine corso della “Scuola di Musica Jashgawronsky”: tre giovani studenti, guidati da un improbabile direttore, si cimentano nell’impresa di suonare celebri brani dei Beatles, e addirittura classici intramontabili, utilizzando solo strumenti realizzati con giocattoli e materiali riciclati. Il risultato? Un mix irresistibile di tecnica, comicità e pura fantasia, adatto a tutte le età.

Attivi da oltre 20 anni, gli Jashgawronsky Brothers si sono imposti a livello internazionale con la loro originale ricerca sonora e visiva, partecipando a numerose trasmissioni televisive in Italia e all’estero (tra cui Zelig, Italia’s Got Talent, Comedy Central e Music Quiz), e conquistando platee con spettacoli che uniscono abilità musicale, teatro fisico e satira surreale.

Il Parco Colonia, storico luogo di ritrovo estivo fondato come colonia elioterapica nel 1933, oggi trasformato in un’oasi verde con lago e sentieri, sarà il palcoscenico ideale per questo spettacolo all’aperto, dove l’arte si intreccia con la memoria di un territorio che ha fatto della comunità e della natura i suoi punti di forza.

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium della Biblioteca Civica di San Giorgio della Richinvelda.

CORDENONS (PN): MADIDA TERRA

Domenica 13 luglio, I Teatri dell’Anima chiude il Festival nell’incantevole area naturalistica del Vinchiaruzzo a Cordenons (PN) con Madida Terra, una passeggiata teatrale ideata da Erbamil ed Etabeta Teatro, con la regia di Fabio Comana. L’appuntamento è a partire dalle 18.30. Partiranno tre gruppi scaglionati ogni mezz’ora dal parcheggio di Bosconuovo, per un viaggio a piedi tra realtà e fantasia, guidato da attori, danzatori e musicisti che abiteranno il paesaggio trasformandolo in un teatro diffuso.

In questo ambiente ricco di biodiversità, dove l’acqua è la vera regina e le piante raccontano storie antiche, il pubblico sarà condotto da simpatiche guide attraverso boschi, radure e sentieri costellati di sorprese. A ogni tappa, bizzarri personaggi prenderanno vita per svelare storie poetiche, allegre e visionarie, in un’esperienza immersiva per adulti e bambini, tra gioco, riflessione e bellezza.

L’area del Vinchiaruzzo, tutelata a livello europeo e nazionale, è un gioiello ambientale locale: un ecosistema prezioso dove crescono ontani, salici, pioppi, tigli, querce e arbusti autoctoni come sambuco, sanguinella e ligustro, grazie anche al lavoro di volontari, insegnanti e studenti del territorio. Due grandi prati e la presenza costante dell’acqua rendono questo luogo un habitat ideale per la narrazione teatrale e la connessione con la natura. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Naturalistica Cordenonese.

Prenotazione obbligatoria tramite modulo Google. Si consiglia abbigliamento comodo e adatto alla camminata. Lo spettacolo si terrà anche in caso di pioggia leggera. Solo in caso di forte maltempo l’evento sarà riprogrammato.