Al via il nuovo ciclo di incontri della Scuola per l’Ambiente di Arpa FVG

Il 13 maggio ripartono gli incontri della Scuola per l’Ambiente organizzata da Arpa FVG. Il programma di quest’anno prevede 12 seminari online gratuiti che indagheranno diversi aspetti di varie tematiche ambientali. Questa mattina a Trieste, presso la sede Arpa FVG di via La Marmora 13, è stata presentata la nuova edizione della Scuola per l’Ambiente 2025, alla presenza dell’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, e del Direttore generale di Arpa FVG, Anna Lutman.

Per partecipare ai seminari non sono richieste particolari conoscenze pregresse e, pur rivolgendosi in modo particolare ai funzionari pubblici e agli amministratori locali, possono essere agevolmente seguiti anche da singoli cittadini. Unico prerequisito è quello della curiosità e dell’interesse nei confronti dell’ambiente.

Nel dettaglio i temi affrontati quest’anno spazieranno dalla “guida” all’utilizzo dei mezzi di diffusione delle informazioni meteorologiche e climatologiche in regione (ovvero dove reperire dati, previsioni, misure, prodotti specifici, ecc.), al DNA ambientale per lo studio e la conservazione dell’ambiente, dal fitoplancton potenzialmente tossico nelle acque destinate alla molluschicoltura ai pollini e cambiamenti climatici in ambiente urbano riguardanti dalla nuova direttiva europea sulle acque reflue al Radon e relative aree prioritarie in FVG, dalle attività i controlli radiometrici agli studi di resistenza antibiotica in regione, dall’importanza di utilizzare strumentazione per l’acquisizione di parametri oceanografici in continuo in ambiente marino e lagunare al monitoraggio dei corpi idrici lacustri. Un corso sarà dedicato in modo particolare alla conoscenza delle nozioni generali per gli amministratori locali su rifiuti, terre e rocce da scavo ed emergenze ambientali, mentre un altro affronterà il tema della mappatura dell’amianto illustrando quelli che sono gli obblighi e le attività da svolgere anche ai fini della rimozione delle coperture e degli altri manufatti.

Quest’anno la Scuola per l’Ambiente di Arpa FVG punta ad essere ancora più vicina alla gestione ed amministrazione del territorio. Per questo motivo l’Agenzia ha individuato i temi partendo da quelli che sono state le richieste di approfondimento da parte dei Comuni e degli Amministratori Locali. Sempre nell’ottica del ruolo di “supporto tecnico” che contraddistingue l’azione dell’Agenzia, le modalità con le quali verranno trattati i temi scelti sono orientate a fornire non solo conoscenze tecnico-scientifiche, ma anche indicazioni chiare sul percorso giuridico e amministrativo nel quale inserire queste conoscenze al fine di un loro efficace utilizzo.

I webinar saranno distribuiti nel corso dell’intero anno, tra maggio e novembre , al fine di agevolare la partecipazione da parte degli interessati. I posti sono limitati , quindi si consiglia la presa visione dell’intero programma e l’ iscrizione tempestiva. Il programma completo e il modulo di iscrizione saranno disponibili sul sito web di Arpa FVG www.arpa.fvg.it a partire da domani, martedì 15 aprile .

La Scuola per l’Ambiente è un’attività istituzionale di Arpa FVG, avviata nel 2016, con l’obiettivo cardine il trasferimento di saperi tecnici esperti nell’ambito delle diverse matrici ambientali per creare utili e proficue relazioni e interscambi con gli interlocutori istituzionali e non della regione, nonché dell’intero territorio nazionale. I formatori sono individuati tra il personale di Arpa FVG e altri professionisti che lavorano presso le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), università, amministrazione regionale del FVG, aziende sanitarie, ecc.. La Scuola per l’Ambiente si prefigge di offrire proposte di aggiornamento a Comuni, associazioni di categoria, professionisti, responsabili e referenti d’impresa e soggetti pubblici e privati portatori d’interessi.