Al via il nuovo ciclo di seminari 2021 della scuola per l’ambiente Arpa FVG

Il prossimo 12 ottobre 2021 parte un nuovo ciclo seminariale della Scuola per l’Ambiente di Arpa FVG. Anche quest’anno vengono proposti, esclusivamente online, 12 seminari gratuiti. Si tratta di una formazione che punta a creare processi virtuosi di conoscenza e approfondimento delle molteplici tematiche ambientali, che interessano tanto la pubblica amministrazione quanto il mondo professionale e dell’impresa, puntando su innovazione, ricerca e sperimentazione, con esempi e pratiche significative per uno sviluppo sostenibile del territorio. I seminari della Scuola per l’ambiente sono iniziative in cui le competenze di Arpa FVG sono messe a disposizione delle diverse categorie professionali per affrontare in modo condiviso, congiunto e sinergico gli aspetti operativi e procedurali della complessa normativa ambientale. Il nuovo ciclo, che si terrà nei mesi di ottobre e novembre, offre dei seminari della durata di 2 ore ciascuno, dalle ore 10:00 alle 12:00. Di seguito si riporta il calendario completo e il link per l’iscrizione ai singoli corsi:

12.10.21

Cambiamenti climatici in Friuli Venezia Giulia: dalle evidenze agli scenari futuri

Andrea Cicogna e Federica Flapp, ARPA FVG

14.10.21

Novità normative e il rispetto degli adempimenti nel campo dei rifiuti

Cristina Sgubin e Lorenza Bevilacqua, ARPA FVG

19.10.21

La valutazione del danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06

Elena Moretti e Adriano Bortolussi, ARPA FVG

21.10.21

Monitoraggio delle acque superficiali interne: norme, reti di monitoraggio e nuova classificazione

Federica Lippi, Regione FVG; Erica Rancati, Alessandra Sinesi, ARPA FVG

26.10.21

Il Nuovo Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche – NISECI

Stefano Macchio, ISPRA; Giovanni Rossi, ARPAE; Alessandro D’Aietti, ARPA FVG

28.10.21

Valutazione del rischio radon alla luce del D.Lgs. 101/2020: aggiornamenti ed obblighi del D.L.

Concettina Giovani, ARPA FVG

09.11.21

I pollini allergenici nell’aria

Danilo Villalta, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale , Francesca Tassan Mazzocco, Pierluigi Verardo, ARPA FVG

11.11.21

La tutela dei prati stabili: come salvaguardare l’habitat degli insetti impollinatori

Anna Carpanelli, Stefano Fabian, Roberto Pizzutti. Regione Friuli Venezia Giulia. Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Servizio biodiversità e ETPI

16.11.21

Le specie esotiche invasive e il biomonitoraggio

Anna Carpanelli, Regione Friuli Venezia Giulia. Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Servizio biodiversità e ETPI; Nicola Skert, ARPA FVG.

18.11.21

Approfondimento sulle modalità di applicazione dei valori limite vigenti per il rumore ambientale

Vinicio Rorato, Stefano Favretto, ARPA FVG

23.11.21

Il moderno approccio alla gestione delle emergenze e del rischio di oil-spill nel nord Adriatico

Massimo Bagnarol, Massimo Celio, Dario Giaiotti, Martini Simone, ARPA FVG

25.11.21

Molestie olfattive: cosa sono e come gestirle

Michelini Rossana, Pillon Alessandra, ARPA FVG; Pierluigi Barbieri, Università degli Studi di Trieste; Alessio Del Carlo, ARPAE