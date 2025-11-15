Al via il Piccolo Festival dell’Animazione 

Il Piccolo Festival dell’Animazione inizia formalmente oggi, sabato 15 novembre, alle 10, con la mostra “IDENTITÀ ANIMATE” al PFA HUB, allestito presso la Chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento: 120 opere tra tavole, stampe ed illustrazioni (inaugurazione ufficiale alla presenza di alcuni illustratori venerdì 21 novembre alle ore 18) già allestita e visitabile fino a domenica 11 gennaio 2026. Suddivisa in quattro sezioni, la prima, che dà il titolo alla mostra, presenta il lavoro in animazione di autori e autrici internazionali che si sono approcciate al cinema con uno stile originale e preciso che le configura in senso stilistico ed estetico. Tra le tavole esposte figurano quelle di Gianluigi Toccafondo, Magda Guidi, Mara Cerri, Lucia Catalini, Virginia Mori, Anna Giulia Pricoco, Marco Ceccolini che provengono da una scuola, l’ISIA di Urbino, scuola di riferimento che ha segnato anche un preciso filone di animazione pittorica a disegni animati. Ma anche i disegni animati di Sandra Desmazieres, autrice francese di grande raffinatezza, gli schetch book di Isidora Vulić e i disegni a china di Fabio De Meo, che ha una formazione legata all’Accademia di Belle Arti di Venezia dove si è diplomato nel corso di Pittura. Vicina a Venezia anche il lavoro di Bianca Girardi che realizza un film personale con base fotografica e uno a tecnica mista con Claudia Pollet. Goga Mason invece utilizza il cut out, una tecnica sempre basata sulla carta e un movimento di singoli pezzi di cui sono composti personaggi e figure. Si aggiungono poi Michele Bernardi, Carlo Fusani che hanno fatto del videoclip un settore di specializzazione in questi ultimi anni, Pierre Bourrigault, che ha una visione legata alla grafica e alle animazioni su commissione, infine Stefano Ricci, con la sua tecnica materica decisamente artistica. In mostra si potrà ammirare anche l’eccezionale disegno di 12 metri di Ahmed Ben Nessib, artista tunisino che elabora produzioni di grande spessore e con una base narrativa che spesso conduce in progetti personali e collettivi. La seconda parte è incentrata sui personaggi dei due artisti di riferimento per l’edizione di quest’anno del concorso a fumetti Viva i fumetti /Živel Strip che l’Associazione Viva Comix organizza in collaborazione con Stripburger: Milanka Fabjančič e Cosimo Miorelli. Milanka Fabjančič ha proposto Mila e Mara, due sorelle con un passato alle spalle ricco di ricordi e memorie che le fa vivere una quotidianità intrisa di passato e presente. I personaggi sono tratti dal film d’animazione “Octopus Banana mismas” (8 min, 2023, produzione ZVVIKS) mentre il personaggio proposto da Cosimo Miorelli è una balena con un riferimento diretto a Moby Dick, la balena bianca protagonista del celebre libro di Herman Melville. La sua rivisitazione la presenta in uno scenario metropolitano multietnico e fantastico come descritta nel suo libro “Moby Dick City Blues” (Eris Edizioni, 2024).

La terza sezione della mostra non poteva non rendere omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel cinquantenario della sua morte, avvenuta il 2 novembre 1975. Un poeta e intellettuale scomparso tragicamente, in un delitto ancora irrisolto. Davide Toffolo nel concerto disegnato che porta in diverse città da molti anni con il suo gruppo musicale, I Tre Allegri Ragazzi Morti, compone e ricompone simbolicamente i pezzi martoriati del corpo di Pasolini disegnati sulle facce di scatoloni che piegati e montati uno sull’altro ci pongono in confronto diretto con il suo simulacro. Esposti inoltre, stampe del progetto Gaza, Mondo a cura dell’associazione Storie APS, che vede la partecipazione, tra i 24 artisti che hanno aderito, tra cui anche Manuele Fior, Maicol&Mirco, Donato Sansone, Andy Prisney e Beatrice Pucci. Questa sezione in particolare, 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗮𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝘀𝘂𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗲𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗲𝘀𝗲, prevede la possibilità di comprare delle stampe fino ad esaurimento e il cui ricavato sarà devoluto ad Medici senza Frontiere.

Alle ore 11, sabato 15 novembre e domenica 16 novembre, con possibilità anche alle 16.30 la domenica, si terrà il laboratorio di animazione in collaborazione con MHOUSE-LAB, è lieto di presentare tre laboratori gratuiti dedicati all’affascinante tecnica dello stop motion. Per iscriversi ai laboratori gratuiti scrivere a pfa.labs@gmail.com.

Domenica alle 15 e alle 16 in programma all’Auditorium il programma Animakids dedicato ai bambini.

Il Piccolo Festival Animazione, organizzato da ASSOCIAZIONE VIVA COMIX, si presenta come un’occasione imperdibile per incontrare dal vivo i maestri dell’animazione, celebrare il cinema d’autore e vivere insieme la magia delle proiezioni sul grande schermo. Saranno presenti al festival oltre 40 registi dei 110 cortometraggi in proiezione, e si potranno conoscere personalmente tra una proiezione e l’altra nel weekend dal 21 al 23 novembre a San Vito al Tagliamento.