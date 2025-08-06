Al via “Imprese Spericolate” di Fondazione Pietro Pittini: nove nuovi progetti per ripensare l’impresa nelle aree interne italiane

Parte ufficialmente Imprese Spericolate, programma di formazione e accompagnamento che rappresenta la fase due di Percorsi Spericolati, un ponte tra formazione e impresa sociale, tra progetto e azione. Promosso da Fondazione Pietro Pittini in collaborazione con meraki – desideri culturali e Magma srl impresa sociale, il programma è dedicato a organizzazioni già costituite e gruppi informali che vogliono sviluppare progetti a impatto sociale nelle aree interne italiane.

Dopo una selezione nazionale, sono stati scelti 9 progetti imprenditoriali provenienti da contesti montani e rurali di tutta Italia, con una forte presenza di imprenditoria femminile. Tra i temi: turismo sostenibile, rigenerazione di borghi, nuove narrazioni, welfare territoriale, formazione e reti per l’imprenditoria delle aree interne.

«Questo percorso è stato, per me, un punto di svolta. Mi ha permesso di vedere con occhi nuovi il fare impresa, andando oltre gli aspetti tecnici e toccando qualcosa di più profondo: le dinamiche interne, le relazioni, il senso di ciò che facciamo. Da perfetti sconosciuti a veri compagni di viaggio: questo vale moltissimo e mi riempie di gratitudine.»

Così racconta uno dei partecipanti al termine del primo modulo formativo, tenutosi a Ovaro, nel cuore della Carnia (Friuli-Venezia Giulia). Una scelta simbolica, che punta a rimettere al centro territori spesso considerati marginali e a promuovere un diverso approccio all’impresa che nasce dalle montagne, dai piccoli borghi e da chi sceglie di restare e costruire nuove prospettive.

Le aree interne sperimentano nuovi modelli di sviluppo: i progetti selezionati

A Bobbio, in provincia di Piacenza, due sorelle stanno riaprendo la storica Locanda dei Cacciatori trasformandola in una struttura ricettiva sostenibile. Camere, ristorante, orto e spazi culturali saranno gli elementi di un’offerta turistica pensata per valorizzare il territorio, generare occupazione e attivare sinergie locali.

In Sardegna, a Desulo, Futuro (è) Locale affronta il tema dello spopolamento nelle zone montane. Il progetto promuove una Scuola d’Impresa della Montagna e una serie di laboratori ed eventi che coinvolgono giovani e imprese locali, con l’obiettivo di ripensare le aree interne come luoghi di innovazione sociale.

Isola di Stavoli, in provincia di Udine, punta a rivitalizzare il borgo montano di Stavoli, accessibile solo a piedi, con un modello di ospitalità sostenibile e culturale. Tra le azioni: ecoalloggi, cucina attrezzata, festival e residenze artistiche, con l’obiettivo di abitare stabilmente il borgo tutto l’anno.

Prospettive Interne unisce architettura, urbanistica, paesaggio e innovazione sociale, con l’obiettivo di rigenerare le aree rurali e montane del Nord Italia. Attraverso interventi partecipati, il gruppo punta a valorizzare il patrimonio locale e coinvolgere le comunità – in particolare i giovani – in processi di co-progettazione e sviluppo territoriale.

Il progetto Narrazioni Vive propone un nuovo approccio comunicativo alle aree interne. Attraverso contenuti editoriali, esperienze sul campo e una piattaforma digitale, intende superare gli stereotipi e costruire una narrazione più realistica di chi vive, torna o arriva in questi territori.

In Carnia nasce Tipsy Bear, una piattaforma che promuove il consumo responsabile di alcol nei locali. L’idea è premiare i comportamenti sicuri attraverso l’uso di criptovalute e incentivi, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza.

Sempre in Carnia, tra i comuni di Comeglians e Prato Carnico (UD), si sperimenta un modello di rigenerazione partecipata. Ex strutture montane dismesse vengono riattivate attraverso mappature, cantieri di autocostruzione e residenze artistiche, coinvolgendo direttamente la cittadinanza.

A Longarone, il Dolomiti Marketing Hub si propone come punto di riferimento per le piccole imprese delle Dolomiti Bellunesi che intendono rafforzare le proprie competenze in comunicazione e marketing digitale. Il progetto offre formazione e consulenza a operatori turistici, artigiani e professionisti del territorio.

Infine, in provincia di Latina, Discover Agropontino punta a valorizzare un’area poco esplorata dal turismo organizzato. Attraverso una piattaforma digitale e un sistema di esperienze integrate, mette in rete produttori locali, strutture ricettive, guide e artigiani, proponendo itinerari che spaziano dal cicloturismo all’enogastronomia, fino all’arte pubblica e ai racconti delle comunità.

I progetti sono ora seguiti da un percorso di mentorship personalizzata, che li accompagna fino al momento conclusivo del programma previsto per sabato 18 ottobre 2025 a Udine, con un evento pubblico e una restituzione collettiva dei progetti e l’assegnazione del grant da 15.000 euro.

Imprese Spericolate non è un semplice incubatore, ma un percorso pensato per chi vede nell’impresa uno strumento di rigenerazione e cura del territorio. Unisce strategia, sostenibilità e relazioni umane, con l’obiettivo di creare valore condiviso, prima ancora che profitto. È l’evoluzione naturale di Percorsi Spericolati, iniziativa che ormai si prepara alla quinta edizione e che in questi quattro anni ha coinvolto centinaia di giovani, amministrazioni e realtà locali. Alcuni dei nuovi imprenditori e imprenditrici arrivano proprio da lì, segno di una continuità concreta e radicata nel tempo, portata avanti da Fondazione Pietro Pittini e dai partner con cura.

Promosso e finanziato dalla Fondazione Pietro Pittini, il programma è sostenuto da Fondazione Friuli, Confcooperative Alpe Adria, BCC Credifriuli e Legacoop FVG, che partecipano offrendo risorse e competenze.

Completano la rete del progetto: Meraki – desideri culturali, Magma srl impresa sociale, Avanzi – Sostenibilità per Azioni, Rete RIFAI e Itinerari Paralleli, Social Fare, Francesco Schettini, Sergio Saracino, Nicolò Bini con il loro contributo in termini di formazione, accompagnamento e condivisione di buone pratiche.