Al via la 14a edizione di Off Label: al centro della programmazione le nuove generazioni

Inaugura una nuova stagione, la numero 14, di “Off Label – rassegna per una nuova danza” della Compagnia Arearea. Come di consueto si comincerà con il “Kick Off Label”, la festa di apertura della rassegna e di tesseramento, quest’anno in programma per domenica 15 ottobre, alle 18.30, a Lo Studio, in via Fabio di Maniago, 15, a Udine. Oltre al dj set e all’aperitivo, nel corso della serata, Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi regaleranno la loro performance “Morte a colori” (ingresso libero previa sottoscrizione della tessera associativa): i direttori artistici, in occasione dei 30 anni della Compagnia, si metteranno in scena con ironia e visionarietà, sulle note di Harry Belafonte!

La serata si concluderà con la presentazione delle allieve e degli allievi della nuova edizione del corso di Alta Formazione in partenza il 16 ottobre. Il corso fa parte della Rete Giacimenti-creazione e sviluppo di una rete italiana per l’emersione dei giovani talenti in relazione con Hangarfest di Pesaro diretto da Antonio Cioffi, Menhir/Le Danzatrici en plein air di Ruvo di Puglia diretto da Giulio De Leo, Conformazioni Festival di Palermo diretto da Giuseppe Muscarello, Modem Pro/Scenario Pubblico_Catania diretto da Roberto Zappalà, Progetto DA.RE Roma diretto da Adriana Borriello. «Quest’anno – ha spiegato Bevilacqua -, ancora di più rispetto agli anni passati, punteremo tutto sulle nuove generazioni, con uno sguardo attento sui coreografi dell’Alta Formazione, professionisti di fama internazionale».

DANCE OUT – Come di consueto, infatti, le allieve, gli allievi e i loro maestri, durante i sei mesi di programmazione della rassegna e della Formazione, incontreranno il pubblico nelle serate “Dance out_la danza fuori”: gli incontri ravvicinati con i coreografi e pedagoghi ospiti permetteranno una doppia occasione di avvicinamento alla danza contemporanea. Gli aspiranti professionisti avranno così modo di maturare le prime esperienze di palco in presenza di un pubblico, mentre gli spettatori potranno comprendere da vicino il processo di creazione di un artista, il quale, in modalità libera e diversa, alternerà sequenze a discorsi sulla propria danza. Si comincerà con Marta Bevilacqua il 21 ottobre alle 18.30, per proseguire mensilmente con tutti gli altri docenti dell’Alta Formazione. Bevilacqua che, il giorno seguente, condurrà anche una masterclass, dalle 11 alle 14 (iscrizioni scrivendo a: lostudio@arearea.it) in occasione della quale sarà possibile imparare la Crossing Line prevista nell’evento conclusivo di Go Towards che si terrà sempre domenica 22 ottobre alle 19, al primo piano della Casa della Contadinanza di Udine (piazzale del Castello).

L’EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO GO TOWARDS – L’evento comincerà però già alle 15. Sarà una giornata strutturata attorno a tavoli di discussione aperti al pubblico con il coinvolgimento di tutti i partner e addetti al settore, operatori e giornalisti, che raccoglierà le testimonianze di tutti i processi di ricerca artistici sviluppati nel corso di questo progetto di cui la Compagnia Arearea è capofila assieme ai tre partner italiani (Compagnia Sanpapiè di Milano, Compagnia Adarte di Siena e Compagnia Abbondanza/Bertoni di Rovereto) e ai sette partner stranieri AREAL– Space for choreographic movement di Bucarest (Romania) e Derida Dance House di Sofia (Bulgaria), MN Dance Company di Nova Gorica (Slovenia), Improdancefestival di Istanbul (Turchia), MASH Machol Shalem Dance House di Gerusalemme (Israele), LOBOfestival di Montbrun-Bocage (Francia) e Compagnia CortoCinesis di Bogotà (Colombia). L’atto conclusivo dell’evento sarà una tavola rotonda in cui si discuterà criticamente sulla natura dell’azione di networking messa in atto e sulla sua possibile evoluzione. A chiusura della giornata di lavori è in programma, come anticipato, la Crossing Line: una camminata collettiva aperta a chiunque voglia far parte di un atto poetico trans-frontaliero. La Crossing line, nata a Gerusalemme, è stata presentata in occasione del Festival vicino/lontano a Udine a maggio e del Festival Ballo pubblico a Poggibonsi a giugno.

Tutti gli spettacoli (eccetto Go Towards) si svolgeranno a Lo Studio, in via Fabio di Maniago 15, a Udine. La prenotazione è consigliata inviando un messaggio al numero 345.7680258.