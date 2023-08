Al via la Carovana dei Ghiacciai 2023: prima tappa in Valle d’Aosta

Si terrà dal 20 al 22 agosto sul Ghiacciaio del Rutor, in Valle d’Aosta, la prima tappa della IV edizione della Carovana dei Ghiacciai, la campagna internazionale promossa da Legambiente con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano (CGI). Quest’anno, la campagna assume una dimensione ancora più internazionale, grazie alla collaborazione con CIPRA (Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi) con ben due delle sei tappe localizzate in Austria e Svizzera, allo scopo di costruire nuove alleanze attraverso uno scambio con il mondo della ricerca europeo ma anche con i cittadini e le istituzioni locali. Un viaggio che dal 20 agosto al 10 settembre attraverserà l’alta quota per raccontare il drammatico ritiro dei ghiacciai a causa della crisi climatica.

Dal 24 al 26 agosto, la Carovana sarà nel ghiacciaio del Belvedere, in Piemonte, poi in quello di Dosdé, in Lombardia, dal 26 al 30 agosto; si sposterà poi dal 31 agosto al 2 settembre in Trentino, sui ghiacciai di Lares e Mandrone; poi si valica il confine per andare sul ghiacciaio di Ochsentaler, in Austria, dal 4 al 6 settembre; infine, per chiudere, in Svizzera, sul ghiacciaio del Morteratsch, dal 7 al 10 settembre.