Al via la terza edizione della rassegna Teatrale Regionale Antiche Dimore. Quest’anno il tema è il fuoco

Giovedì 22 agosto ore 21.00 all’ex Convento di San Francesco di Pordenone con lo spettacolo “Piango in lingua originale” di e con Carla Vukmirovic si apre la Terza Edizione della Rassegna Teatrale Regionale “ANTICHE DIMORE ANNO 2024 – FUOCO”, a cura de e Le Muse Orfane Aps.

Lo spettacolo, affronta con ironia e profondità le difficoltà di dover scegliere la propria strada nella vita partendo dai propri dubbi e dalle perplessità da una prospettiva specifica: quella di una giovane attrice italo-croata e il bagaglio di input culturali fra le due culture. Nata in Italia da una famiglia croata scampata alle guerre Yugoslave, la ragazza cerca di districarsi tra i fili ingarbugliati della lingua italiana e croata; si confronta con il marasma di input culturali ricevuti cercando di costruire un’identità nuova, personale, che tenga conto della propria inevitabile forma ibrida. A partire da racconti dei propri genitori, da riflessioni personali, e poesie spera di cogliere almeno una bozza del grande disegno che è la sua vita futura, il suo destino, se mai ne avesse uno.

Lo spettacolo ha debuttato a Mittelfest sezione Giovani e al Teatro Miela a Trieste, ottenendo grande riscontro di critica e di pubblico.

In collegamento allo spettacolo “PIANGO IN LINGUA ORIGINALE” di e con Carla Vukmirovic, avverrà l’incontro alla Biblioteca Civica di Pordenone giovedì 29 agosto ore 18 alla Sala Teresina Degan l’incontro con la Dott.ssa Maria Lipone, formatrice e consulente, appartenente a Mec – Associazione Media Educazione Comunità – associazione di Promozione Sociale formata da educatori, formatori, giornalisti, esperti di media digitali, tecnici nel campo della comunicazione che si è costituita per promuovere percorsi di consapevolezza critica sui media. La conferenza si focalizzerà sul linguaggio espressivo mediante i media dedicato agli adolescenti.

La rassegna, nata da un’idea della direttrice artistica, Silvia Lorusso, autrice e regista di alcuni degli spettacoli in programma, alla sua terza edizione, si sviluppa attorno al tema del Fuoco ed è realizzata con il sostegno della Regione autonoma FVG, di “Io sono Friuli Venezia Giulia” e la collaborazione dei Comuni: Pordenone, Latisana, Rive D’Arcano, Sutrio e Gorizia, dove si svolgeranno gli altri cinque spettacoli che compongono la rassegna.

Programma, info, aggiornamenti e racconto della rassegna sul sito www.lemuseorfane.com e sulla pagina Facebook di Antiche Dimore.