Al via le assunzioni di portalettere anche a Gorizia e Trieste, per la domanda c’è tempo fino a domani. Ora basta il diploma

Poste Italiane ricerca Gorizia e Trieste portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Così una nota inviata oggi, Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 19 ottobre praticamente a mezzanotte di domani, la propria candidatura sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. I candidati, recita la nota, saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale, e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere anche in possesso del patentino del bilinguismo. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza. Bene, prendiamo atto che almeno è caduta la ridicola richiesta di avere punteggi alti sia per il diploma (votazione minima 70/100) che per la laurea votazione minima 102/110. Apprezziamo che la nostra segnalazione e l’ondata di ilarità che ne è susseguita, siano anche arrivate ai vertici delle “risorse umane” anche se restano le perplessità sulla necessità di tali titoli per un tipo di lavoro rispettabilissimo come tutti i lavori ma che non ci pare abbia correlazioni con i piani di studio men che meno con quelli di laurea. Va aggiunto poi che specificare “Diploma di scuola media superiore o diploma di laurea” contiene in se una ulteriore contraddizione, a meno che i suddetti dirigenti non siano arrivati alla laurea senza passare per il diploma.