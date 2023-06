Al via l’International Summer School al teatro Miela di Trieste. Proposta di OperUs per bambini e ragazzi

Un’esperienza di apprendimento musicale ludica e interattiva è la proposta che nel periodo 1-8 luglio OperUs Music Academy , un centro di formazione caratterizzato da un’attività didattica all’insegna dell’inclusione, si rivolge a bambini e ragazzi tra i 2 ei 17 anni . Il corso si terrà al teatro Miela e in base alle fasce d’età si articolerà in due progetti didattici:

— My Little Carnival – The Carnival of the Animals Experience (2-5 anni) che prevede delle attività di gruppo e laboratori ludico-musicali sulle note del Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saens. Durante la Summer School i bambini saranno protagonisti di attività musicali e non solo basate sull’ascolto e la ricerca dei suoni della natura nella musica di Saint-Saens e parteciperanno anche allo spettacolo Moana Jr con il supporto del Team OperUs e dei ragazzi più grandi.

— Opera & Musical experience (5-17 anni), che prevede la messa in scena del Musical Disney Moana Jr (Oceania), dei compositori e autori Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa’i & Mark Mancina, con adattamenti di Susan Soon He Stanton e Ian Weinberger. OperUs ha ottenuto la licenza per la rappresentazione del musical dal Music Theatre International di New York, una delle principali agenzie di licenze teatrali del mondo. I ragazzi svolgeranno inoltre delle attività incentrate su estratti dell’opera lirica Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.

Le iscrizioni per entrambi i programmi sono aperte fino al 30 giugno ; p er partecipare non è necessario avere esperienze pregresse né saper suonare uno strumento.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a info.operaus@gmail.com oppure contattare il +39 351 7303472