Al via Udine città teatro per le bambine e i bambini. La rassegna promossa da Teatro nuovo Giovanni da Udine e Css

Per la gioia dei piccoli spettatori e spettatrici e delle loro famiglie ritorna Udine Città Teatro per le bambine e i bambini, il fortunato percorso teatrale, con il sostegno del Comune di Udine, giunto alla sedicesima edizione e promosso congiuntamente dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine e dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG.

La Stagione 2023/24 intreccia Teatro Bambino del Giovanni da Udine e Teatro Contatto TIG in famiglia del CSS (realizzato con il sostegno della Fondazione Friuli e il supporto di AMGA) proponendo 10 imperdibili spettacoli e una speciale installazione per catapultarci nella magia del teatro tra sorrisi, risate, nuove amicizie e racconti da favola. Vivremo assieme strepitose avventure, corse a perdifiato nel Paese delle meraviglie, affronteremo con coraggio le nostre paure per poi correre in discesa verso nuovi futuri.

Otto gli appuntamenti accolti tra i Teatri Palamostre e S. Giorgio: inaugura la Stagione Contatto TIG in famiglia dal 9 al 19 novembre ore 17.30-19.30 e 11, 12 e 19 novembre ore 16-17 e 18-19 al Palamostre L’ora delle lucciole, una magica installazione di Claudio Milani che immergerà nella meraviglia spettatori di ogni età. Attesissimi sabato 11 e domenica 12 novembre ore 17 al Palamostre Caro Lupo di Drogheria Rebelot e Nadia Milani che aiuta a superare le paure (dai 3 anni); domenica 19 novembre ore 17 al Palamostre La mappa parlante di Udine, evento a cura di Fondazione Radio Magica (dai 6 anni); domenica 3 dicembre ore 17 al Teatro S. Giorgio la produzione CSS Alice! È tardi di Fabrizio Pallara / teatrodelleapparizioni che ci spinge a vivere nel presente per migliorarlo (dai 3 anni); 6 gennaio L’Uomo Calamita con Wu Ming 2 e Cirro in uno spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura (dai 6 anni); 14 e 20 gennaio Hamelin di Tonio De Nitto dove il pifferaio magico ci rivela la bellezza delle emozioni (dai 6 anni); 11 febbraio La storia di Nicola di Roberto Anglisani che ci aiuta a credere in noi stessi (dai 6 anni); 3 marzo Nunc della compagnia BRAT, uno spettacolo senza parole che, divertendo, parla di alimentazione e di come le nostre scelte possano cambiare la storia (dai 6 anni).

Prima degli spettacoli, ritorna l’ora di gioco e laboratorio a cura di Damatrà nel foyer del Teatro Palamostre – dove ha riaperto ContattoBar, affidato alla nuova gestione di La Tana Live Pub.

Teatro Bambino riserva ai bambini e alle bambine tre spettacoli, tutti in programmazione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la domenica pomeriggio: Il Volo per bambini dai 4 anni, storia colorata di macchine volanti e sogni che si trasformano in realtà (4 febbraio), SeMino per bambini dai 3 anni, che trasformerà il palcoscenico in un giardino (18 febbraio) e Streghe, per bambini dai 6 anni, uno spettacolo in cui l’impossibile accade! (10 marzo).

Gli spettacoli di Teatro Bambino al Giovanni da Udine saranno accompagnati dai Laboratori di piccola scenografia teatrale creati e condotti da Eloisa Gozzi e Margherita Mattotti.