Al via una raccolta fondi per la Casa di riposo di Paluzza promossa dalla Società Cooperativa Secab e da Legambiente.

“La Casa di Riposo “Matteo Brunetti” di Paluzza, che ospita un centinaio di persone anziane provenienti da svariati Comuni della Carnia, è stata recentemente interessata da una situazione sanitaria emergenziale con un elevato numero di contagi di Covid-19 che hanno interessato sia gli ospiti che il personale di servizio. Questa situazione ha sensibilizzato SECAB Società Cooperativa, che ha già erogato specifico contributo e Legambiente FVG che hanno deciso congiuntamente di promuovere una raccolta fondi a favore della Casa di Riposo di Paluzza per far fronte alla grave situazione creatasi. Come è noto le erogazioni liberali finalizzate al sostegno del contenimento delle situazioni di emergenza generate dall’epidemia Covid-2019 beneficiano degli incentivi fiscali ai sensi dell’art. 66 del D.L. 18 del 17/03/2020.