Alberghi ecosostenibili, un incontro a Confcommercio Tolmezzo

L’opportunità della certificazione europea Emas e Ecolabel per la ricettività turistica. Su questo tema, nell’ambito dell’attività avviata da Cluster Legno Arredo Casa Fvg, mirata a individuare una rete di imprese ecosostenibili in montagna, la presidente di Federalberghi Confcommercio Paola Schneider invita gli albergatori associati dei mandamenti della Carnia e del Tarvisiano a una riunione in programma mercoledì 15 gennaio alle 15 nella sala riunioni di Confcommercio Tolmezzo in via della Vittoria. «Dall’attestato Emas – spiega Schneider – si possono trarre benefici sia in termini di visibilità che di partecipazione ai bandi pubblici».