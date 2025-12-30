Alessandro Bergonzoni nel circuito ERT del Fvg con Arrivano i Dunque

Approda nel Circuito ERT Alessandro Bergonzoni con Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca).

I nuovi appuntamenti sono programmati da gennaio a marzo, con ripartenza giovedì 8 gennaio alle 20.45 al Teatro Benois De Cecco di Codroipo.

Arrivano i Dunque, prodotto dal Teatro Carcano, sarà martedì 3 marzo al Teatro Pasolini di Casarsa della Delizia, mercoledì 4 marzo al Cinecity di Lignano Sabbiadoro e mercoledì 11 marzo al Teatro Modena di Palmanova.

Alessandro Bergonzoni ritornerà in regione per un’ulteriore serata mercoledì 20 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.