Alfa Sistemi Academy: al via le selezioni per un nuovo progetto dedicato ai giovani talenti

Alfa Sistemi, società specializzata sul mondo Oracle che da oltre 25 anni si occupa di system integration e di consulenza applicata all’implementazione di soluzioni ICT, offre periodicamente diverse opportunità di tirocinio rivolte a laureandi e neolaureati in cerca di una prima esperienza lavorativa, utile anche per la stesura della tesi di laurea. I tirocini consentono ai ragazzi selezionati di partecipare ad un periodo di formazione sul campo e mirano ad essere degli acceleratori di carriera progettati per consentire al candidato di ottenere un ruolo a lungo termine all’interno dell’azienda.

Alfa Sistemi intende selezionare figure giovani, dinamiche e volenterose per un tirocinio formativo durante il quale verranno poste le basi per diventare un consulente informatico sia in ambito “Finance e Controllo” che “Supply Chain”. Per quanto riguarda il background accademico, l’azienda ricerca laureandi e neolaureati in Economia Aziendale, Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale, ma saranno positivamente valutate anche altre caratteristiche come la capacità di lavorare in team, l’attitudine al problem solving e la conoscenza della lingua inglese.

Il tirocinio di alta formazione sarà composto sia da lezioni in aula, necessarie per imparare i fondamenti del funzionamento di un sistema gestionale ERP internazionale, che sul campo, per mettere in pratica quanto visto nella teoria. Lo stage, con partenza prevista a inizio 2021, avrà una durata di 6 mesi e darà diritto ai giovani selezionati ad un rimborso spese mensile e all’accesso giornaliero gratuito alla mensa aziendale. Una volta concluso lo stage verrà valutato l’inserimento diretto in azienda con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi:

- Attraverso il sito web aziendale (www.alfasistemi.net): accedendo all’apposita sezione “Lavora con Noi”(https://www.alfasistemi.net/it/lavora-con-noi/) sarà possibile inviare la propria candidatura semplicemente rispondendo all’apposito annuncio;

- Inviando direttamente una mail all’indirizzo “recruiting@alfasistemi.net” specificando nell’oggetto “Alfa Sistemi Academy #Class2021” e allegando il proprio Curriculum Vitae;

- Rispondendo agli annunci pubblicati sui nostri canali social LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/alfa-sistemi-srl) e Facebook (https://www.facebook.com/alfasistemi).

Tutte le richieste dovranno pervenire entro il 30 Novembre. Saranno effettuati colloqui individuali per valutare la rispondenza del profilo e della motivazione rispetto al percorso proposto.