Aliseo nella bolla di Anna Mattiuzzo martedì alla Friuli di Udine

Martedì 3 maggio, alle ore 17:30, presso la Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione del libro " Aliseo nella bolla " di Anna Mattiuzzo edito da Orto della Cultura. Aliseo vive in una bolla, lontano da tutti e al riparo da tutto. Qualcosa di imprevisto irrompe in una delle sue giornate tutte uguali: la finestra della sua cameretta viene lasciata aperta e una folata di vento trasporta lui e la sua bolla lontano da casa. Dovrà fare i conti con il mondo, dovrà imparare a capire e farsi capire. Aliseo si fermerà tra i rami di un ciliegio dove una bambina, per la prima volta, riuscirà a comprenderlo senza bisogno di sentire la sua voce. Ognuno ha la sua bolla da scoppiare: che sia un impedimento emotivo, fisico o psicologico. Con questo albo illustrato con la tecnica della tempera e le matite colorate, Anna Mattiuzzo è riuscita a trasmettere bene le sensazioni di chiusura e infine di liberazione che si possono provare in alcuni momenti della vita. Una storia che può essere d'aiuto a tutti coloro che non si sentono capiti e desiderano farsi comprendere e per quelli che vogliono capire meglio il mondo che li circonda. Età di lettura: da 4 anni. . Ingresso gratuito secondo le normative vigenti. E' richiesta prenotazione. Per prenotare è necessario inviare una mail a: presentazioni.libreriafriuli@gmail.com e attendere conferma da parte dello staff.