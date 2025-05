Alla Casa delle Donne Paola Trombetti di Udine proseguono gli incontri del ciclo Donne e Diritti

Dopo il primo appuntamento dell’8 marzo tenutosi presso la Sala “Maniacco” della Biblioteca Civica “Joppi”, in cui l’avvocata Pina Rifiorati ha affrontato il tema dell’evoluzione del diritto di famiglia in rapporto ai mutamenti sociali, la rassegna entra ora nel vivo con due nuovi incontri presso la sede della Casa delle Donne, in via Pradamano 21.

Il prossimo 12 maggio alle ore 18, l’avvocata Andreina Baruffini Gardini guiderà una conversazione dal titolo: “Doppio cognome: fra pari dignità dei genitori, identità dei figli e patriarcato”, un’occasione per riflettere su uno dei temi più attuali del dibattito giuridico e culturale in Italia, anche alla luce delle recenti sentenze e riforme.

A seguire, il 9 giugno alle ore 18, l’avvocata Anna Cattaruzzi affronterà invece il tema della convivenza con l’incontro dal titolo: “La convivenza tra partner: quali diritti e quali doveri”, un momento di confronto e informazione rivolto a tutte le persone che vivono relazioni affettive fuori dal matrimonio e desiderano conoscere il quadro normativo di riferimento.

Entrambi gli eventi sono aperti a tutta la cittadinanza, patrocinati e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Udine.

“L’auspicio è che sempre più donne e ragazze possano partecipare e condividere uno spazio accogliente come quello della Casa delle Donne. L’informazione – sottolinea Arianna Facchini, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Udine – è uno strumento per essere libere e compiere scelte consapevoli per tutelare la propria indipendenza, un elemento fondamentale anche nella prevenzione della violenza di genere. Queste iniziative sono importanti per tenere alta l’attenzione pubblica sulle questioni di genere e sui diritti delle donne, che non possono mai essere dati per scontati. Un ringraziamento quindi alla Casa delle Donne e all’Ordine degli Avvocati di Udine per il supporto e la proficua collaborazione”

Prosegue, inoltre, l’attività dello Sportello Donna, servizio gratuito attivo presso la Casa delle Donne ogni lunedì dalle 10 alle 12 su appuntamento. Lo sportello si avvale di un’avvocata volontaria e fornisce informazioni su come tutelare i propri diritti, accedere alla giustizia, al gratuito patrocinio o alla mediazione familiare, nonché agli altri sportelli attivi sul territorio, incluso quello dell’Ordine degli Avvocati di Udine.