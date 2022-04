Va alla Federazione Nazionale Stampa Italiana la 6a edizione del Premio UNICEF “I Nostri Angeli”, promosso dall’UNICEF Italia in collaborazione con il Festival Link. Il riconoscimento giornalistico, riservato a chi si è distinto per la grande attenzione rivolta alle grandi questioni internazionali e umanitarie che vedono protagoniste le nuove generazioni, è stato assegnato nelle scorse edizioni al Direttore di Avvenire Marco Tarquinio e a Enrico Mentana, Agenzia Ansa, Rai Radio1 e al periodico Famiglia Cristiana. Il riconoscimento esprime la vocazione di Link Festival, da sempre in prima linea sulle grandi questioni del nostro tempo: lo scambio di idee e informazioni permette di superare l'indifferenza per le emergenze di un mondo sempre più interconnesso.

«Raccontare l’infanzia non è mai facile, richiede attenzione, accortezza, il senso giusto della misura. Di fronte alle tragedie che colpiscono i bambini è sempre difficile rimanere imparziali e fare informazione in modo corretto. Penso in particolare agli oltre 7 milioni di bambini e bambine dell’Ucraina colpiti da un conflitto che non hanno voluto” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. “È per questo che con grande orgoglio destiniamo il premio “I nostri Angeli” alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in nome dei giornalisti e delle giornaliste si sono impegnati a raccontare il terribile conflitto che si sta consumando in Ucraina e per aver dato voce alle storie e alle condizioni dei bambini e delle famiglie in fuga e che sono rimasti nel Paese».

Sarà il Vice Presidente dell’UNICEF Alberto Baban, a consegnare il premio al Presidente FNSI Giuseppe Giulietti in occasione di Link Festival del Giornalismo, venerdì 6 maggio a Trieste alle 18. Seguirà una conversazione sul tema delle emergenze globali con focus sull’emergenza Ucraina, condotta dalla giornalista Liliana Faccioli Pintozzi, caporedattore esteri Sky TG24, a cui parteciperà anche il Portavoce dell’UNICEF Italia, Andrea Iacomini. «A Trieste – ha dichiarato il presidente FNSI Giuseppe Giulietti – sarò solo il tramite per ritirare il Premio Unicef – I nostri Angeli a nome delle croniste e dei cronisti che ogni giorno rischiano la vita per raccontare il conflitto in Ucraina, molti di questi precari. A tutti loro va questo riconoscimento per un impegno coraggiosamente portato avanti anche dai contesti più critici, per garantire il diritto all’informazione». Giuseppe Giulietti è presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana dal 2015. Classe 1953, iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Veneto dal 1982, è stato vicesegretario nazionale della Fnsi, segretario dell'Usigrai, parlamentare, portavoce dell'associazione Articolo21. La 9a edizione di Link Festival è a cura di Francesca Fresa per la direzione editoriale di Giovanni Marzini e per l’organizzazione di Prandicom in sinergia con Fincantieri, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, con il contributo di Crédit Agricole Friuladria e sotto l’egida della FNSI e dell’Ordine dei Giornalisti. Mediapartner sono la RAI e il quotidiano Il Piccolo.