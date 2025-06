Alla Notte dei Lettori, doppio appuntamento con l’Anpi: tra i Booktrailer degli studenti udinesi e l’apporto delle donne negli scioperi del ’43 – ’44

Al festival L a Notte del Lettori, doppio appuntamento con l’ ANPI, che quest’a nno è ospite per la prima volta alla k ermesse udinese . Come trasmettere in modo innovativo l’amore per i libri e per la lettura alle nuove generazioni nell’epoca dei social e la partecipazione delle donne agli scioperi del 1943 – 1944 sono i temi su cui si focalizzeranno id ue incontri, nel programma messo a punto dalla direttrice artistica Martina Delpiccolo.

Venerdì 6 giugno , alle 16.00 , la Sala convegni della Fondazione Friuli (in via Gemona,1) sarà la cornice per l’evento dal titolo “ Ti faccio vedere un libro. Rosanna Boratto e Benedetto Parisi pre senteranno “Non ho ancora letto il libro, ma ho visto il trailer”, il progetto realizzato dall’ANPI Scuola di Udine con il sostegno della Regione FVG per l’anno 2023-24 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della città. Così, come si viene spinti ad andare a vedere un film, dopo averne visto il trailer , si può essere persuasi a leggere un libro, attirati da un video che ne richiama le atmosfere. Durante l’incontro saranno proiettati i trailer prodotti dai gruppi di lettura e di lavoro costituiti da studenti e studentesse udinesi.

Sabato 7 giugno , alle 11.00 , sotto la Loggia del Lionello sarà presentato il libro “Gli scioperi del ’43 – ’44. Attiviste e militanti dall’antifascismo alla Liberazione”( enciclopediadelledonne.iti libri), a cura di Tamara Ferretti. Ad approfondire il contesto e le figure salienti di quella stagione storicaa saranno Rossana Di Fazio , co-curatrice di enciclopediadelledonne.it e delle sue edizioni, e Antonella Lestani, presidente dell’ANPI provinciale di Udine e componente del Coordinamento Nazionale Donne ANPI; L’incontro sarà moderato dalla giornalista Anna Buttazzoni.

Gli scioperi del ’43-’44 furono i più grandi mai visti in Europa, e si rivelarono decisivi nel catalizzare le forze contro il regime negli anni più duri della guerra. Il volume offre un’ampia panoramica della partecipazione femminile agli scioperi italiani e costituisce un prezioso contributo alla storiografia della Resistenza. Raccoglie numerosi saggi dedicati a diversi contesti italiani, con importanti incursioni europee nei circoli antifascisti francesi e belgi, che consentono di conoscere centinaia di fisionomie pressoché sconosciute: sindacaliste, antifasciste, militanti, che agirono in clandestinità. Il volume raccoglie in appendice il Repertorio delle donne decorate, frutto di un lungo lavoro di ricerca.