Alla scoperta degli OLI ESSENZIALI con il nuovo corso dell’Università delle LiberEtà, a cura di MARIA LUISA CASTELLETTI: da lunedì 27/11 ore 19 per 4 lezioni. Iscrizioni aperte. OLI ESSENZIALI: palliativi o strumenti di benessere? Lo scopriremo con il corso OLI ESSENZIALI PER IL NOSTRO BENESESRE, a cura di MARIA LUISA CASTELLETTI all’Università delle Liberetà del FVG – ETS (via Napoli 4, Udine). Da lunedì 27/11, dalle 19 alle 20, per 4 lezioni consecutive. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it.

Un corso per usarli singolarmente o in varie miscele e preservare la nostra salute o per porre rimedio a piccoli disequilibri e ritrovare energia e forza vitale. Come utilizzarli sugli animali domestici, come utilizzarli in casa sia per motivi igienici, per creare piacevoli atmosfere.

Conduce il MARIA LUISA CASTELLETTI, insegnante di Aromaterapia e Fitoterapia per varie scuole e associazioni, è anche docente di cucina vegetale nonchè esperta di erbe, accompagna e guida gruppi per la raccolta di aromi, erbe e piante spontanee e officinali.