“Alle origini della bicicletta” sabato 1 luglio presentazione del libro a San Daniele del Friuli

Da dove viene la bicicletta? Questo stupefacente veicolo sta vivendo oggi la sua terza giovinezza, è simbolo della locomozione sostenibile ma le sue origini si perdono ormai nelle nebbie dei secoli. Cosa può avere a che fare la bicicletta con un’eruzione vulcanica in una sperduta isola dell’Oceano Pacifico? Che mistero avvolge l’invenzione della pedivella e perché non esiste un suo brevetto a Parigi, la città che per prima vide il velocipede sfrecciare sui suoi boulevard ? Quale ruolo ha avuto una famiglia alto borghese di armatori di navi nella fabbricazione dei bicicli? Come arriva il velocipede in Italia e perché la sua produzione si sviluppò proprio a Milano? Chi furono gli artefici delle invenzioni delle gomme pneumatiche e di molti altri meccanismi che ancora oggi sono fondamentali sulle nostre auto?

L’ultimo libro sulla storia completa del velocipede è stato pubblicato in Italia nel 1946: l’occasione quindi di conoscere questa nuova pubblicazione e di sentire dalla viva voce dell’autore alcune delle scoperte storiche e degli aneddoti legati alla bici e la sua nascita è imperdibile.

Sabato 1 luglio alle 20.30 presso i locali al primo piano dell’Ex Monte di Pietà in via del Monte 2, nel centro storico di San Daniele del Friuli, è prevista la presentazione del libro “Alle origini della bicicletta – 1. l’evoluzione tecnica”. L’autore Alfredo Azzini – cultore della storia di auto e velocipedi e presidente dell’AVI (associazione italiana velocipedi) – ci porterà indietro nel tempo fino a conoscere gli antenati delle attuali due ruote con un affascinante excursus storico della evoluzione tecnica di un mezzo che sta vivendo la sua terza giovinezza e che vede la sua nascita nei primi anni dell’800.

Partecipare alla presentazione sarà anche un ottimo pretesto per visitare la mostra “1965-1975: da Felice Gimondi a Francesco Moser, un decennio d’oro del ciclismo italiano” ospitata sempre nei locali al primo piano dell’Ex Monte di Pietà e perché no, immergersi nel cuore della manifestazione Aria di Festa, la storica kermesse dedicata al prosciutto di San Daniele che proprio nel weekend del 1 luglio animerà la cittadina.

L’autore

Alfredo Azzini nasce ad Annicco (Cr) nel 1954. È commercialista a Cremona, Crema e Soresina, dove vive. Cultore della storia di auto e velocipedi è stato fondatore di alcuni club a livello nazionale, è Presidente dell’AVI (associazione italiana velocipedi), referente del consiglio federale A.S.I., consulente del Ministero dei Beni Culturali per il settore velocipedi. Da oltre 15 anni condivide con il figlio Carlo questa passione tanto da allestire la “Collezione dei Velocipedi e Biciclette antiche”, una delle maggiori collezioni d’Italia, aperta al pubblico nel 2014. Ha pubblicato articoli sulle maggiori riviste italiane e svolge anche un’intensa attività convegnistica. È membro della I.C.H.C (International Cycling History Conference) con sede ad Atlanta (Usa).