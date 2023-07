Alleanza Verdi e Sinistra (Avs): l’acciaieria ha progetto e proponente

“Finalmente Danieli esce allo scoperto. Dopo tante parole ipotetiche che si sono pronunciate in questi mesi, oggi Benedetti dichiara che produrrà acciaio green in Italia. Quello che si temeva da tempo, alla fine si sta avverando. L’acciaieria progettata da Danieli e realizzata di concerto con il capitale ucraino della Metinvest, rischia di diventare realtà nella nostra regione e le affermazioni udite in IV Commissione consiliare sul percorso progettuale, negate dall’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, potrebbero concretizzarsi”.

Così in una nota Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), a seguito delle dichiarazioni in merito alla realizzazione dell’acciaieria progettata dalla multinazionale di Buttrio.

“Non si specifica dove verrà costruita – aggiunge Pellegrino -, ma è ormai evidente che potrebbe essere in uno dei luoghi più belli e sensibili, dal punto di vista ambientale, della nostra regione. La laguna non solo è un luogo che tutti ci invidiano ma è un territorio che, nella scala della sensibilità ambientale, è il più a rischio, anche se fosse l’acciaieria più green della sua generazione”.

“Ormai tutto è green, pur di ottenere il semaforo verde da qualsiasi amministrazione. Non solo: utilizzare la motivazione che questo acciaio servirà per ricostruire la bombardata ucraina, suona davvero come un ricatto emozionale, mentre è ormai chiaro che, nella migliore delle ipotesi, questo vuole essere il fiore all’occhiello da parte di Danieli per installare nella propria regione un’acciaieria esportata ovunque. Non ci si rende conto, invece – denuncia la consigliera di Avs -, che un’acciaieria non è un manufatto che si può impiantare in qualsiasi luogo e che soprattutto il suo impatto non è solo ambientale”.

In conclusione, Pellegrino sollecita l’assessore Bini ponendo alcuni quesiti: “Ci chiediamo per quanto tempo Metinvest resterà in Italia, dopo aver deturpato il territorio o lascerà Danieli e tutta la regione con il cerino in mano; se prenderà l’energia elettrica necessaria per farla funzionare anche dalla vicina centrale nucleare di Krsko, confidando nel suo raddoppio; se i fondali del canale d’ingresso all’Aussa Corno saranno dragati e fino a che profondità; dove verranno stoccati i fanghi di risulta; dove verrà ricercata la manodopera dal momento che sarà difficile reclutarla tra i cittadini del Friuli Venezia Giulia; quanti turisti saranno disposti a vedere il tramonto da Lignano con vista acciaieria. Questi sono solo i primi quesiti che sottoporremo all’assessore Bini”.