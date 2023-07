Alleanza Verdi e Sinistra: Le catastrofi ambientali, le comunità in pericolo e aziende devastate sono conseguenza delle alterazioni climatiche

“Le politiche ambientali scorrette, quando non suicide, da anni preparano le catastrofi: la violenza del clima non solo distrugge con forza inusitata ma si abbatte su territori impreparati a resistere alla violenza climatica e già in crisi a causa della siccità, delle anomalie delle temperature, delle alluvioni, degli incendi, e del generalizzato dissesto idrogeologico.

Operare contro il cambiamento climatico con la riconversione ecologica e politiche realmente dirette all’eco-sostenibilità e alla riduzione delle emissioni climalteranti è un percorso obbligatorio e parallelo a quello della mitigazione degli impatti e della compensazione dei danni subiti.” Lo dichiara la consigliera regionale Serena Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra, stigmatizzando l’atteggiamento che etichetta come ideologiche le pretese, le richieste e gli allarmi diretti a sostenere politiche efficaci ed azioni innovative contro il cambiamento climatico.

“Non basta evidentemente riparare i danni enormi subiti e restare poi in attesa della prossima catastrofe senza attivare capillarmente azioni di riconversione ecologica – dell’economia, della società, della gestione del territorio – percorrendo invece scelte incongrue rispetto le prospettive che ci indicano gli scienziati del clima, mai veramente rivoluzionarie sul fronte della trasformazione dell’attuale modello di sviluppo, perennemente lineare e ormai ferocemente non sostenibile per ambiente ed esseri umani.”

Pellegrino conclude con un monito: “Le norme, sempre più severe, di Madre Terra sono e saranno sempre prevalenti in maniera non emendabile su quelle che noi quotidianamente ci apprestiamo a discutere.”