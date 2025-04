Alleanza Verdi Sinistra: al via campagna referendaria per 5 sí

Sabato 19 aprile Alleanza Verdi Sinistra inizia la Campagna referendaria per i 5 sì ai referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno. Primi banchetti con materiale informativo dalle 9:30 in Piazza Matteotti a Udine e dalle 9:00 in Piazza Cavour a Pordenone.

“Siamo da sempre schierate e schierati dalla parte di chi vuole contrastare e combattere la precarietà del lavoro, di chi lotta perché vengano reintrodotte norme che tutelino dai licenziamenti ingiusti, di chi vuole implementare i diritti di chi vive, lavora, studia e cresce in Italia ed ancora oggi si trova di fronte percorsi tortuosi per l’acquisizione della cittadinanza. Sarà una Campagna referendaria impegnativa, cruciale per il futuro delle persone e del nostro Paese, ma siamo pronti a fare la nostra parte insieme a CGIL, alle altre forze politiche e realtà che condividono i valori dei quesiti.” dichiara Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana FVG