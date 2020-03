Alleniamoci per vincere il covid19. Iniziativa di una insegnante di fitness goriziana

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Alessia Sdrigotti, ostetrica libera professionista e insegnante di fitness a Gorizia ha rimuginato sulla situazione determinata dal congelamento delle attività fisiche delle persone ed ha deciso di creare un gruppo Facebook per permettere a chi desidera di allenarsi da casa, assieme a lei. “Alleniamoci per vincere il covid19”, questo il nome del gruppo Facebook creato da Alessia. “Vinciamo assieme questo virus” che propone lezioni di stretching, pilates, tonificazione e incontri per le donne in gravidanza e nel post parto, gratuitamente, in questo periodo di quarantena a causa della pandemia da coronavirus.

"Ho deciso di creare questo gruppo affinché ci si possa mantenere in forma anche da casa, per non annoiarsi troppo, perché la pigrizia è alleata del covid19, perché allenarsi fa bene alla salute e aumenta le difese immunitarie e soprattutto fa bene allo spirito e per non lasciare sole le future e neomamme".