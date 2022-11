Allerta meteo per domani. Previste forti piogge, vento e possibili mareggiate

La protezione civile del Fvg ha emanato un’allerta meteo per l’intera giornata di domani venerdì 4 novembre con la segnalazione arancione con previsione di criticità idrogeologica moderata per il Pordenonese e l’Alto Friuli. In particolare è previsto l’arrivo sulla regione di un marcato fronte atlantico, che sarà preceduto da correnti meridionali piuttosto sostenute nei bassi strati. Sulla regione sono previste piogge da abbondanti ad intense, molto intense sulla fascia alpina, prealpina e sulla Pedemontana; nevicate sulle Alpi oltre 1500-1800 m nel pomeriggio-sera. Probabili temporali. Soffierà vento sostenuto da sud o sud-ovest, anche forte in quota e sulla costa. Sulla costa probabili mareggiate e sarà possibile anche acqua alta. Il sistema di Protezione civile è stato posto in preallarme