Allerta Rossa maltempo dalle 12 di domani fino alla mezzanotte di venerdì. Previste consistenti precipitazioni piovose e seri rischi idrogeologici

Sarà un allerta meteo rossa da non sottovalutare quella che da domani poeriggio per l’intera giornata di venerdì interesserà praticamente l’intero Fvg.Che vi sia un rischio serio è comprovato dal fatto che in queste ore si sta riunendo il comitato regionale per le emergenze (Corem) segnale che si aggiunge al fatto che è stato decretato dalla protezione civile l’allarme massimo per i rischi idraulici, piene dei fiumi, mareggiate e acqua alta. Saranno sconsigliati gli spostamenti, e con i prefetti si stanno facendo valutazioni sull’opportunità di chiudere scuole e trasporto pubblico locale, magari non dappertutto ma nelle area considerate a maggior rischio .