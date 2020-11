All’esame in V Commissione la proposta di legge sull’inclusione e partecipazione democratica nel processo legislativo

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Questa mattina la V Commissione del Consiglio Regionale si è riunita per discutere la proposta di legge 59 avanzata da Furio Honsell a nome di Open FVG ancora nel settembre dello scorso anno e volta a disciplinare in modo innovativo l'inclusione e la partecipazione democratica e regolamentare le modalità di rappresentanza degli interessi. E' stata una seduta di grande importanza perché si sono registrate significative convergenze trasversali sulla rilevanza del tema proposto da Honsell e sull'urgenza di affrontare in modo fattivo la crisi della rappresentanza democratica e del ruolo dei cosidetti "corpi intermedi", anche alla luce delle accresciute competenze legislative della Regione e del drastico taglio alla rappresentanza parlamentare introdotto recentemente.

"La discussione si è orientata, spiega Honsell in una nota, su aspetti di dettaglio in relazione alla normativa proposta, che presenta due innovazioni importanti: la possibilità per i cittadini di costituire "Comitati di Partecipazione Legislativa" che prevedono forme innovative di dialogo e proposta nei confronti del Consiglio Regionale e l'istituzione del registro dei rappresentanti degli interessi, necessario per dare visibilità e sistematizzazione alle modalità di rappresentanza da parte di gruppi organizzati, favorendo così una maggiore trasparenza nei processi legislativi". "Le obiezioni al testo non sono state relative alle finalità o all'importanza, prosegue Honsell, ma solo su aspetti marginali delle soluzioni proposte e per giungere a un progetto di legge condiviso Honsell ha accolto la proposta del Presidente della Commissione volta a creare un gruppo di lavoro trasversale per giungere ad una proposta che possa incontrare un ampio sostegno da parte dell'Assemblea" . "Nuovamente quindi, conclude l'ex sindaco di Udine, come già accaduto sul tema della solitudine, una proposta di legge avanzata da Open Fvg si dimostra aggregante e puntuale e questo conferma come sia possibile ottenere risultati significativi se si riesce ad uscire da una logica di posizioni preconcette in favore della ricerca di convergenze concrete su temi specifici".