All’Hammerack Hotel nel cuore delle Alpi Giulie inaugurazione della mostra “Murer delle Montagne”

Venerdì 13 giugno, alle ore 17.00, presso l’Hammerack Hotel di Malborghetto , in provincia di Udine, nel cuore delle Alpi Giulie, si inaugurerà la mostra “Murer delle Montagne”, dedicata ad Augusto Murer. L’esposizione, aperta fino al 3 agosto 2025, a ingresso libero, presenterà oltre 30 opere, tra sculture, dipinti e molteplici, celebrando uno dei più grandi protagonisti della scultura italiana del Novecento.

L’artista

Augusto Murer, scultore italiano, frequenta la Scuola d’Arte di Ortisei con il maestro Li Rosi. A Venezia conosce Arturo Martini che lo inizia ai segreti della scultura e soprattutto lo rende edotto di alcuni principi di estetica. Nel Dopoguerra avvia la sua carriera, lavorando principalmente il legno e realizzando importanti opere come il Portale e la Via Crucis della Chiesa di Falcade (1946) e la Pietà per l’ossario di Belluno (1949). Negli anni ’50 espone per la prima volta a Milano e, dagli anni ’60, alterna esposizioni personali a prestigiose commissioni pubbliche, tra cui “La Partigiana” per Venezia (1964), il Monumento ai Caduti sulla piana del Cansiglio (1970) e le Porte in bronzo della Cattedrale di Caxias do Sul in Brasile (1974). Partecipa a numerose mostre, incluse personali a Falcade, Milano e Ferrara, ea eventi internazionali come la Biennale di Venezia e un’esposizione al Museo dell’Ermitage. Nel 1975 realizza incisioni per “ Il Sergente della Neve” di Mario Rigoni Stern. Tra le sue ultime opere spicca “L’Albero della Vita” (1985). Murer muore a Padova l’11 giugno 1985. Il suo studio è oggi un museo che conserva molti dei suoi lavori in legno e bronzo.

La mostra all’Hammerack Hotel

Il percorso espositivo presenta una selezione di opere scultoree in bronzo e legno, realizzate da Augusto Murer dagli anni ’50 fino agli ultimi anni della sua attività. La mostra, curata da Willy Montini , in collaborazione con l’Associazione ERMA – Museo Augusto Murer e Artenetwork Orler di Venezia, gode del patrocinio del Comune di Malborghetto-Valbruna. Ad arricchire l’esperienza, una proposta food & drinks con eccellenze del territorio a cura dell’Hammerack Hotel.

Alessandro Pedone, imprenditore e proprietario dell’Hammerack Hotel, ha affermato: “È per noi un grande onore accogliere la mostra ‘Murer delle Montagne’ presso l’Hammerack Hotel, immerso nel cuore delle Alpi Giulie. Siamo fermamente convinti che l’arte rappresenta un’esperienza viva, capace di dialogare con il territorio e le persone che lo abitano. Le opere di Augusto Murer, legate esclusivamente alla materia e allo spirito delle montagne, trovano in questo luogo una cornice autentica e naturale. Questa iniziativa è per noi un’opportunità unica per intrecciare cultura, ospitalità e identità locale, regalando ai nostri ospiti e alla comunità un’occasione per riflettere sulla bellezza che ci circonda”.

Willy Montini, curatore della mostra, ha dichiarato: “Curare questo percorso espositivo è stato un viaggio intenso nell’opera e nell’anima di un artista capace di trasformare legno e bronzo in testimonianze pulsanti dell’umanità. Augusto Murer ha saputo raccontare la montagna non solo come paesaggio, ma come stato d’animo, intriso di silenzi, forza e memoria. Questa mostra non intende semplicemente spiegare, ma emozionare, cercando un dialogo diretto con il cuore di chi osserva”.