Allo scrittore e giornalista franco-libanese Amin Maalouf il premio Terzani

Premio Terzani 2020 allo scrittore e giornalista franco-libanese Amin Maalouf, autore de "Il naufragio delle civiltà" (edizioni La nave di Teseo), che si avventura in una lucida e mai banale analisi storica della disgregazione del mondo arabo. La notizia è stata data dalla presidente di giuria, Angela Terzani.

Amin Maalouf sarà premiato domenica 27 settembre in occasione della serata d'onore del Premio Terzani, nella ex chiesa di San Francesco a Udine, nell'ambito della sedicesima edizione del Festival Vicino/Lontano, che - in calendario a maggio - è stato riprogrammato per il 25-27 settembre.

«Con Il naufragio delle civiltà - ha affermato Angela Terzani a nome della Giuria del Premio – Amin Maalouf, nato a Beirut e cresciuto fra Libano ed Egitto, oggi residente in Francia, ci trasmette la sua costernazione per la degenerazione dei rapporti fra i paesi e i popoli del Medio Oriente. Ancora pochi anni fa, ebrei e cristiani, sunniti e sciiti delle diverse scuole e correnti dell’Islam convivevano pacificamente nelle terre del Levante, dando vita a straordinarie fioriture culturali. Poi, quel pluralismo così fertile e creativo si è trasformato, all’interno del mondo arabo, in una intolleranza reciproca, sfociata in azioni di incomprensibile brutalità: “Le luci del Levante si sono spente – scrive Maalouf - e l'oscurità si è diffusa in tutto il pianeta”. Con grande sincerità Maalouf condivide con noi la propria tristezza per questa tragedia che ha colpito il suo popolo, di cui vede chiare anche le colpe e le responsabilità. Ma poi allarga la sua analisi alle politiche delle grandi potenze del mondo occidentale, da cui emerge come costante la difesa dei nostri interessi particolari nella regione, quindi anche le nostre responsabilità. Sono queste che lo storico ci invita insistentemente a condividere con gli arabi se vogliamo evitare il naufragio civile al quale potremmo altrimenti andare incontro.

Per il suo coraggio morale e l’accorata lucidità nel metterci in guardia, per l’umanità che pervade il libro intero e la limpida chiarezza della sua prosa, mirabilmente tradotta in italiano, questa giuria desidera assegnare il Premio Tiziano Terzani per l’anno 2020 a “Il naufagio delle civiltà” di Amin Maalouf.

«È per me un piacere e un onore – ha dichiarato Amin Maalouf – essere il vincitore dell’edizione 2020 del Premio Terzani. Questi ultimi mesi sono stati per tutti noi un tempo di dolore e angoscia. Interpreto questo annuncio come un segno che la vita sta tornando. Con gioia e al contempo con rinnovata consapevolezza. Ora più che mai abbiamo bisogno di credere nella letteratura e nell’arte, nel libero dibattito delle idee e nell'uguale dignità di ogni essere umano. È rimanendo fedeli a questi valori che onoreremo il nome di Tiziano Terzani. Per questo esprimo la mia profonda gratitudine ai membri della giuria».

Elisabetta Sgarbi, Direttore editoriale e Generale della Nave di Teseo, ha dichiarato: «sono davvero felice che la giuria del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani abbia deciso di premiare Amin Maalouf, un autore che seguo da molti anni e che da sempre ritengo uno degli sguardi più intelligenti sul mondo contemporaneo e uno dei narratori più sensibili alle trame del mondo. Nella sua scrittura l'affabulazione va di pari passo con il lavoro di memoria e con il lavoro di analisi geo-politica, nella consapevolezza che non c'è comprensione dell'oggi senza scavo del passato. E mentre il Libano - il suo Libano - ahimè si incendia, pagine come quelle del Naufragio della civiltà (tradotto da Anna Maria Lorusso) sono capaci di renderci tutti più consapevoli degli intrecci che hanno portato alle polveriere attuali, delle promesse che potevamo mantenere e che non siamo stati capaci di custodire, delle sfide e dei rischi che il futuro ci presenta. Il nostro mondo contemporaneo, globalizzato e complesso com'è, chiede a tutti noi una coscienza acuta e lucida. Il libro di Amin Maalouf ci aiuta ad averla, e La nave di Teseo ne è orgogliosa».

LA MOTIVAZIONE DELLA GIURIA

Da Registrare la dichiarazione di Tiziana Gibelli, assessore alla cultura della Regione Fvg

«In un mondo in cui è sempre più difficile contrastare il dilagare di atti malvagi e in cui la percezione dell'altro spesso viene distorta da paura e ansia, leggere le lucide analisi storiche del giornalista e scrittore franco-libanese Amin Maalouf potrà contribuire a accrescere la nostra conoscenza, base culturale necessaria per il rispetto tra popoli e persone». E' questo il concetto espresso dall'assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia Tiziana Gibelli, in occasione dell'annuncio da parte della Presidente della giuria Angela Terzani Staude del vincitore della XVI edizione del "Premio letterario internazionale Tiziano Terzani".

Maalouf sarà premiato domenica 27 settembre nella ex chiesa di San Francesco di Udine nel corso di una serata-evento, da sempre il momento più atteso del Festival vicino/lontano che nel 2005, in collaborazione con la famiglia Terzani, ha istituito il Premio. La serata di premiazione di Maalouf, con ospite Tosca, chiuderà il festival vicino/lontano, che era in programma a maggio ed è stato riprogrammato dal 25 al 27 settembre.

Da Angela Terzani Staude e dalla presidente di vicino/lontano, Paola Colombo, sono giunte parole di apprezzamento per come la Regione Fvg ha saputo accompagnare tutta la fase di riprogrammazione degli eventi, facendo superare con serenità e coraggio, la fase di incertezza e imprevedibilità caratterizzata dall'emergenza coronavirus. Nella capacità di confronto, ascolto e di collaborazione, è stata individuata dall'assessore la chiave di volta che ha permesso a vicino/lontano, al Premio Terzani e, in generale, ai tanti operatori del settore, di svolgere un ottimo lavoro di riprogrammazione per continuare a garantire un'offerta culturale di alta qualità. «Proprio perché regione di confine, con una frontiera sollecitata direttamente e quotidianamente dal fenomeno migratorio - ha evidenziato l'assessore - il Friuli Venezia Giulia potrà trarre profonde chiavi di lettura negli autori che con rinnovata curiosità ogni anno il Premio Terzani propone alla ribalta con passione e autorevolezza».

AMIN MAALOUF Nato in Libano nel 1949 da una famiglia di letterati e giornalisti, dopo gli studi universitari in Economia e Sociologia, si è trasferito a Parigi nel 1976. Il suo primo libro, Le crociate viste dagli arabi (1983), è ormai un classico tradotto in moltissime lingue. Ha pubblicato inoltre Col fucile del console d’Inghilterra (1994), Gli scali del Levante (1997), Il periplo di Baldassarre (2000), Il primo secolo dopo Beatrice (2001), Origini (2004, nuova edizione per La nave di Teseo 2016), I disorientati (2013) e i saggi L’identità (1999), Un mondo senza regole (2009), Una poltrona sulla Senna (2016) e Il naufragio delle civiltà (2019), con cui vince il Premio Terzani 2020. Nel 1999 gli è stato conferito il Premio Nonino, nel 2004 il Prix Méditerranée e nel 2010 il Premio Principe delle Asturie. Dal 2011 fa parte dell’Académie française.