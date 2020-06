Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La giuria si è espressa: va allo storico Alessandro Barbero il Premio Hemingway 2020 per l’Avventura del pensiero. Queste le motivazioni: “per la sua capacità di rendere viva e soprattutto empatica una materia di studio spesso concepita come asettica, attraverso uno stile narrativo sobrio equilibrato e avvincente, e una conoscenza vastissima dei periodi trattati. Per Barbero, raccontare la storia significa raccontare la vita di tutti: che cosa significa, nel bene o nel male, essere umani e stare al mondo”. Sabato 27 giugno, alle 11, Barbero converserà con Gian Mario Villalta nel dialogo digitale disponibile online sul sito premiohemingway.it