Altolivenzafestival ha passato i trent’anni, un importante rito di passaggio e di passaggi

Dal 4 settembre al 21 dicembre torna l’Altolivenzafestival, una rassegna che da oltre trent’anni porta la grande musica nell’Alto Livenza. L’edizione 2025, intitolata Passaggi, propone una trentina di appuntamenti tra concerti, spettacoli e incontri, dal Medioevo al jazz contemporaneo. Un viaggio sonoro che unisce epoche e generi diversi, nei luoghi più suggestivi del territorio. Un festival che celebra la musica come ponte tra culture, comunità e generazioni.

Altolivenzafestival 2025: Passaggi – Settembre – Dicembre 2025

L’Altolivenzafestival compie un nuovo passo nel suo percorso artistico e culturale, proponendo per l’edizione 2025 il tema Passaggi. Una parola che racchiude la natura stessa della musica: un’arte in continuo movimento, capace di attraversare epoche, linguaggi e confini, contaminandosi e rigenerandosi a ogni incontro.

Dal 4 settembre al 21 dicembre, il territorio dell’Alto Livenza sarà animato da una trentina di appuntamenti tra concerti, spettacoli e incontri, che condurranno il pubblico in un viaggio attraverso secoli di storia musicale: dal Medioevo ai giorni nostri, dall’intimità del madrigale rinascimentale al jazz contemporaneo, passando per Bach, Mozart, Schubert e Gualazzi.

L’edizione 2025 si lega idealmente al progetto europeo di Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura, celebrando il dialogo oltre i confini. Proprio questo spirito anima la rassegna: passaggi tra generi e stili, tra sacro e profano, tra tradizione e innovazione.

Chiese, teatri, ville storiche e luoghi suggestivi della provincia di Pordenone e del Friuli occidentale diventeranno palcoscenici di un percorso che unisce grandi interpreti internazionali, giovani musicisti emergenti e progetti culturali inclusivi, come la mostra “Oltre il silenzio” realizzata dalle cooperative sociali.

Il festival culminerà nel tradizionale Concerto di Natale, con tre diversi Te Deum di Victoria, Mozart e Pärt: un inno alla bellezza universale della musica e alla sua capacità di unire comunità e generazioni.

“L’edizione di quest’anno rappresenta il culmine di un progetto cominciato tre anni fa, in cui Altolivenzafestival esplora la dimensione internazionale e transfrontaliera del Friuli Venezia Giulia attraverso la musica, l’arte e la creatività. – sottolinea il Direttore Artistico Elia Pivetta – Nel 2025, le città di Gorizia e Nova Gorica sono infatti, assieme, Capitale Europea della Cultura. Capitale, appunto, e non capitali, perché le due città hanno saputo collaborare facendo leva sul loro comune legame storico; un legame profondo, radicato nei secoli e capace di unire le persone di oggi al di là delle divisioni di ieri. Un passato, quindi, che aiuta davvero a superare il confine di una carta geografica, permettendo di ritrovarsi in quanto comunità culturale variopinta e diversificata; complessa, si potrebbe dire, come in fin dei conti è la natura dell’uomo.

Altolivenzafestival si inserisce esattamente in questo programma, ed ecco il senso del tema di quest’anno: Passaggi. Non perché la musica sia in sé un ‘linguaggio universale’. Semmai è un linguaggio culturale: assume significato soltanto se ricalca simboli, codici comunicativi e schemi emozionali condivisi entro una certa comunità. In poche parole, se dice qualcosa a chi la ascolta. La musica, quindi, presuppone la partecipazione emotiva delle persone. Persone che però dialogano facendola, pensandola e rifacendola a seconda delle occasioni, dei gusti e dei valori di una certa epoca, di un certo contesto. Così, la musica passa e si ricrea: le forme cambiano, si influenzano e contaminano a vicenda: di qui, testi profani che entrano nella liturgia e testi liturgici che finiscono in teatro; melodie che risuonano, ora come madrigale del Rinascimento, poi come sinfonia classica e infine come un blues.

Quest’anno abbiamo provato a dar vita a tutto questo, cercando di restituire l’idea che ogni musica offre infinite possibilità creative. Il concerto di Raphael Gualazzi sintetizza al meglio questo messaggio grazie alla sua musica che fonde jazz, canzone d’autore e tradizione classica. Lo stesso vale per lo spettacolo ‘Suono e Silenzio’, dove un libro prende vita e diventa un’occasione unica per scoprire la vita e la musica di Bach attraverso i ricordi di sua moglie, l’amatissima Anna Magdalena. Anche le cantate bachiane che risuoneranno nel Duomo di Pordenone nascondono un sottile passaggio: non solo perché Bach le scrisse per fedeli di religione luterana e noi le suoniamo in un tempio cattolico, ma anche perché il Kantor di Lipsia le pensò per organi tedeschi, mentre qui passano (credo per la prima volta in regione) attraverso le brillanti sonorità dell’organo Nacchini, un gioiello del nostro patrimonio musicale.

Insomma, tutti gli appuntamenti esplorano una qualche forma di passaggio tra generi, epoche e stili diversi, sperimentando le potenzialità di ciascun linguaggio artistico, dal Medioevo a oggi. Questo festival è un modo per provare a conoscerci meglio, anzi, a ri-conoscerci come comunità culturale complessa, in costante evoluzione ma consapevole del proprio passato. Consapevole quindi di essere sempre, e intrinsecamente, comunità in transito, proprio come la musica.”



“A un anno di distanza dalla presentazione della nuova squadra alla guida dell’associazione, ci ritroviamo oggi per annunciare le nuove attività in programma. – sottolinea il Presidente Luciano Russo – Tra queste, spicca senza dubbio Altolivenzafestival, progetto di punta dell’associazione, che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio. Siamo particolarmente orgogliosi di comunicare che Altolivenzafestival è stato inserito all’interno dei finanziamenti triennali del Ministero della Cultura, nella sezione dedicata alle rassegne musicali e corali. Si tratta di un importante riconoscimento, frutto della sinergia tra il direttore artistico Elvia Pivetta e lo staff organizzativo e di segreteria, composto principalmente da Martina Zaccarin e Lucia Pessot, con il contributo attivo di tutti i membri del direttivo. Un lavoro di squadra che ha permesso di valorizzare e integrare il festival nel più ampio programma culturale dell’associazione.

Ringraziamo tutti i presenti a questa conferenza stampa, gli enti e i partner pubblici e privati che ci sostengono con contributi economici e supporto organizzativo, fondamentali per la realizzazione di un festival diffuso e articolato come il nostro. Un ringraziamento speciale va infine ai nostri soci e al nostro pubblico, che ci segue con entusiasmo e partecipazione da oltre trent’anni.



IL PROGRAMMA

Il cammino musicale di Altolivenzafestival 2025 si apre giovedì 4 settembre a Roveredo in Piano, con Alla carta e all’improvviso: un originale dialogo sonoro tra organo e voci guidato da Roberto Brisotto e Carlos Julian Fernandez Bollo.

Domenica 7 settembre il festival propone una delle sue giornate più ricche, nella cornice unica di Villa Varda a Brugnera. Qui prende vita un vero e proprio itinerario musicale intitolato Quattro secoli di musica in Villa, che accompagna il pubblico dall’alba al tramonto:

alle 7.00 Al suon de’ piffari, concerto con l’ensemble La Pifarescha che rievoca i pifferi rinascimentali;

alle 10.00 l’inaugurazione della mostra Oltre il silenzio, realizzata dai ragazzi delle cooperative sociali, un percorso inclusivo che racconta il legame tra musica e arte;

alle 11.00 A tre dimensioni, caffè concerto barocco con l’ensemble Aurora delle Muse;

alle 17.30, gran finale con Air champêtre, raffinato viaggio romantico tra Schumann, Poulenc e Fauré con Valentino Blasina e Irina Vaterl.

Il programma prosegue con Planctus il 12 settembre nella Basilica di Aquileia, un’immersione nei drammi liturgici medievali aquileiesi, e con Echi Veneziani il 14 settembre a Portobuffolè, dove Adrien Pièce farà risuonare l’organo Callido del 1780.

Lunedì 29 settembre a Maron di Brugnera il concerto Nord & Sud, sotto lo stesso cielo accosta il Seicento musicale romano e quello fiammingo, con il soprano Caterina Chiarcos e l’organista Marco Favotto.

Il primo grande evento clou è venerdì 3 ottobre al Teatro Pileo di Prata di Pordenone, quando Raphael Gualazzi salirà sul palco con la sua orchestra e l’Accademia Musicale Naonis diretta da Stefano Nanni. Il concerto intreccia jazz, canzone d’autore e tradizione classica, ripercorrendo i brani più significativi del pianista e cantante dal 2005 a oggi, con la sorpresa di alcune rarità mai eseguite dal vivo. La fusione con l’orchestra, gli omaggi a Giuseppe Verdi e le atmosfere afroamericane fanno di questo appuntamento uno dei più attesi dell’intera rassegna.

Domenica 5 ottobre a Sacile, il De Vulgari Ensemble animerà due appuntamenti: un concerto all’aperto in piazza e Diario di bordo a Palazzo Ragazzoni, un viaggio musicale tra Medioevo e Rinascimento. Il 10 ottobre a Caneva sarà la volta del fortepiano viennese con Classico, quasi Romantico, mentre il 12 ottobre a Polcenigo Penombre proporrà un suggestivo intreccio di luci e ombre tra musica corale e sonorità contemporanee grazie all celeberrimo Coro Polifonico di Ruda.

Il 19 ottobre a Mansuè, l’Altolivenzafestival Giovani sarà protagonista con Do e La, by Mozart, musica da camera con quintetti e quartetti del genio salisburghese.

Arriviamo quindi a un altro appuntamento centrale: 7 e 8 novembre a Pasiano e San Vito al Tagliamento va in scena Suono e silenzio, spettacolo teatrale-musicale dedicato ad Anna Magdalena Bach, moglie del grande Johann Sebastian. Attraverso la voce e l’interpretazione di Sara Beinat e Federico Scridel, lo spettacolo unisce musica e teatro, restituendo un ritratto intimo e umano del compositore, visto con gli occhi della sua compagna di vita.

Giovedì 13 novembre nel Duomo di Pordenone risuoneranno Le Cantate di Bach, un concerto in coproduzione con il Festival Internazionale di Musica Sacra. Il Coro del Friuli Venezia Giulia, l’Orchestra da Camera di Pordenone e solisti internazionali, guidati da Jörg-Andreas Bötticher, daranno voce a due capolavori bachiani: la Cantata Gott soll allein mein Herze haben e l’Oratorio dell’Ascensione. Un evento che segna uno dei vertici artistici del festival.

Il giorno successivo, 14 novembre, Spilimbergo ospita Gravità e leggiadria, dedicato all’arte della diminuzione nell’epoca di Caravaggio. Il 23 novembre a Mansuè sarà protagonista il duo Alter Ego con Florilegium in transitu, mentre il 28 novembre Caneva accoglierà Semplicemente Lelio, un omaggio jazzistico a Lelio Luttazzi. Il 14 dicembre a Portobuffolè ci sarà Fiori, Selve e altri passaggi (Zaccarin, De Rosso, Russo),

Il mese di dicembre si apre con il tradizionale Avvento Organistico, una serie di concerti durante le celebrazioni liturgiche che portano la grande tradizione organistica europea nelle chiese del territorio:

30 novembre a Ghirano di Prata (Tommaso Del Ponte), con la partecipazione della Corale di Ghirano

7 dicembre a Maron di Brugnera Elisabetta Tonizzo, organo

14 dicembre a Prata Matteo Larice, organo

21 dicembre a Puja di Prata Marco Massarotto, organo (ultimo appuntamento organistico).

La rassegna si chiuderà con il tradizionale Concerto di Natale, domenica 21 dicembre alle 16.30 nella Chiesa di S. Lucia a Prata di Pordenone. Il titolo, Tre Te Deum, mette in dialogo epoche e linguaggi diversi: il Te Deum di Tomás Luis de Victoria, il luminoso Te Deum di Mozart e l’intenso Te Deum di Arvo Pärt, per tre cori, orchestra d’archi e pianoforte preparato. A interpretarli saranno la Cappella Altoliventina, il Coro Polifonico Sant’Antonio Abate e l’Accademia d’Archi Arrigoni, sotto la direzione di Marco Berrini. Un momento solenne e corale, simbolo perfetto dello spirito di “passaggio” che anima tutto il festival.

OLTRE IL SILENZIO – L’ARTE CHE SUONA

All’interno dell’Altolivenzafestival 2025 trova spazio anche un appuntamento speciale che intreccia musica e creatività inclusiva: la mostra “Oltre il silenzio – l’Arte che suona”, realizzata dai ragazzi delle cooperative sociali Il Giglio, Airone, Acli e Fondazione OSF.

L’esposizione nasce dal desiderio di raccontare il legame profondo tra suono e immagine, dimostrando come la musica possa trasformarsi in colore e gesto creativo. I giovani autori hanno sperimentato tecniche pittoriche non convenzionali – spaghi, fili, cannucce, martelli, mani e palette – per tradurre strumenti a fiato, a corda e a percussione in forme visive nuove, capaci di vibrare come corde o risuonare come tamburi.

Ogni opera diventa così una piccola partitura visiva, in cui il colore danza, corre o si ferma, imitando i tempi della musica. Ne nasce un percorso emozionante, che invita il visitatore ad ascoltare con gli occhi e guardare con le orecchie, lasciandosi guidare dal ritmo dei materiali e dall’intensità delle sensazioni.

“Oltre il silenzio” è più di una mostra: è un inno alla creatività e alla resilienza, un esempio concreto di come l’arte possa abbattere barriere e diventare linguaggio universale di condivisione.

La manifestazione si avvale di collaborazioni importanti come quelle di: Accademia organistica Udinese, Accademia d’Archi Arrigoni, Accademia Musicale Naonis, Coro S. Antonio Abate, Accademia Musicale Orchestra e Coro San Marco, Basilica di Aquileia, Dramsam, Teatro Verdi di Pordenone, Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine e Coro FVG.

Oltre al sostegno del Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia, Io Sono Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e dei comuni di Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone, Brugnera, Caneva, S. Vito al Tagliamento, Roveredo in Piano, Sacile, Portobuffolè, Polcenigo, Mansuè, Fontanafredda, Tarvisio

Importante il sostegno ad Altolivenza Giovani di BCC Pordenonese e Monsile e Hotel Prata Verde e per l’Avvento Organistico di Victoria. E CRAL per gli eventi a Brugnera

Per info su tutti gli eventi del festival è possibile, consultate il sito www.altolivenzafestival.it

Dove sono specificati orari, modalità di prenotazione e acquisto di eventuali biglietti.