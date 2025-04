Alza il sipario a Udine il “Palio teatrale studentesco”, prima serata giovedì 24 aprile

Sta per alzarsi il sipario sul Palio Teatrale Studentesco Città di Udine, manifestazione organizzata dal Teatro Club Udine che 54 anni fa ha dato il via a una delle manifestazioni di teatro giovanile più longeve d’Italia. Un’edizione, quella in programma dal 24 aprile al 22 maggio al Palamostre, ricca di novità, ospiti, attesi ritorni e collaborazioni. I numeri lo raccontano: 15 serate di teatro tra aprile e maggio con 2 spettacoli a sera, 26 gruppi teatrali partecipanti per un totale di oltre 400 ragazzi e ragazze che tornano a prendersi la scena e farsi sentire, stimolando gli adulti, provocandoli, ma anche emozionandoli e stupendoli. “Non semplicemente un festival – spiega la presidente di Teatro Club, Alessandra Pergolese –, ma un laboratorio di crescita, un luogo di incontro in cui l’arte diventa espressione autentica e strumento di condivisione”.

A dare il via a questa 54a edizione sarà, giovedì 24 aprile alle 20.15, il Gruppo Kune dell’Itis “G. Vallauri” di Velletri, compagnia proveniente dal Palio di Velletri, con cui Udine è gemellata. A Udine il gruppo porterà lo spettacolo “Standard”. Sempre nella stessa serata ci sarà spazio poi per “The thin ice” de Gli assetati, gruppo nato dal laboratorio teatrale propedeutico, curato da Ornella Luppi e Sonia Pellegrino Scafati e formato da ragazzi desiderosi di dar continuità alla loro esperienza nata al Palio.

Dopo il debutto, il Palio proseguirà poi domenica 27 alle 18 con i ragazzi e le ragazze del Gruppo Radio Magica Academy, un’accademia culturale post-diploma che si pone l’obiettivo di permettere a giovani adulti con disabilità di proseguire gli studi accompagnati da docenti e educatori esperti in metodologie didattiche inclusive. Oltre a loro anche i giovani attori e attrici del Bearzi con lo spettacolo “Benvenuto Cretino!”

Tutti gli spettacoli andranno in scena alle 20.15, ad eccezione di quelli in programma le domeniche (27 aprile, 4 e 18 maggio) che inizieranno alle 18. I biglietti possono essere acquistati al Teatro Palamostre in piazzale Paolo Diacono 21 (0432 506925, biglietteria@cssudine.it), dal lunedì al sabato dalle 17:30 alle 19:30, oppure un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Informazioni possono essere richieste anche al Teatro Club Udine scrivendo a info@teatroclubudine.it o telefonando al 327 001 0477.

photo Benedetta Folena