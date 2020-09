Alza il sipario oggi il Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari (Go)

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Comincia oggi il Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari, Gorizia. L'evento durerà fino a sabato 26 settembre e si concluderà con la terza edizione della cerimonia di consegna del Premio Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia. L’intera manifestazione sarà inoltre seguita da Barbara Schiavulli, reporter di guerra che manderà in onda ogni pomeriggio il Live @Festival su Radio Bullets, di cui è direttrice.

La prima giornata del Festival, organizzato dall’associazione Leali delle Notizie, sarà dedicato alle migrazioni, con la mostra fotografica di Paolo Youssef al Consorzio Culturale del Monfalconese, e al Coronavirus: si parlerà in particolar modo dell'importanza di fare sport in tempo di pandemia, si osserverà il duro lavoro svolto dalla CRI durante l'emergenza sanitaria nel periodo del lockdown, grazie agli scatti fotografici di Greta Stella nella sede di Leali delle Notizie, e si concluderà la giornata focalizzandosi sulla situazione delle RSA in Italia durante il Covid-19.

La seconda giornata si svolgerà domani mercoledì 23 al palatenda accanto all'auditorium in Piazzetta dell'Emigrante con tre appuntamenti. Si incomincerà alle 19 con l'iniziativa Libri Leali e la presentazione del libro “Attraverso i tuoi occhi. Cronache sulle migrazioni” di Angela Caponnetto. In seguito all’inaugurazione della mostra di Paolo Youssef sui migranti, si continuerà a parlare con l'autrice delle vite di quelle persone che sono costrette a lasciare il proprio paese e affrontare mille ostacoli e difficoltà per raggiungere l'Italia, dove i migranti sperano di condurre una vita migliore. Il libro verrà presentato dall’autrice assieme al giornalista Alex Pessotto del Piccolo.

Alle 20.30 si terrà invece un incontro dal titolo “Quando le donne hanno iniziato a pensare a voce alta. Dalle suffragette al #Metoo: l'evoluzione del movimento femminista”. Interverranno sul tema diverse donne le quali, in base alla propria esperienza e alla propria professione, tratteranno il tema del femminismo da diverse angolazioni. L'incontro verrà introdotto e moderato da Oscar D'Agostino, del Messaggero Veneto.

Venerdì 25 da segnalare alle 20.30 la presentazione del libro di Pierluigi Allotti “La libertà di stampa, dal XVI secolo a oggi”, introdotta da Carlo Muscatello, presidente Assostampa Fvg. Sabato 26, alle 21.35, “La mafia uccide, il silenzio pure”, con Beppe Giulietti e Paolo Borrometi, presidenti rispettivamente di Fnsi e Articolo 21, introduzione di Cristiano Degano, presidente Ordine giornalisti Fvg.

fonte Assostampa