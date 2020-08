Alza il sipario “Zeus l’Aquila e Prometeo” il progetto sul rapporto tra arte e scienza proposto dalla Nico Pepe

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Parte da Udine sabato 29 agosto (ore 21) "Zeus l'Aquila e Prometeo" il progetto sul rapporto tra arte e scienza proposto dalla Nico Pepe nell'ambito di "Science in the City Festival ESOF 2020".

Prima tappa dello spettacolo "Zeus l'Aquila e Prometeo" il progetto della Nico Pepe che è risultato tra i vincitori del bando "Science in the City festival ESOF 2020" promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno del ricco calendario di iniziative artistiche e culturali che arricchiscono il prestigioso calendario di ESOF 2020 Trieste. Debutto a Udine sabato 29 agosto (ore 21 largo Ospedale vecchio) e domenica 30 agosto seconda tappa a Terzo di Aquileia ( ore 21 corte di Palazzo Vianelli o in caso di pioggia Palestra comunale in via G.Galilei)

Lo spettacolo si avvale di una drammaturgia originale che è frutto delle suggestioni di diversi testi, da Eschilo a Goethe, ma anche delle storie di uomini e scienziati che come Galileo Galilei hanno trasformato i destini degli uomini. L'amore di Prometeo verso gli uomini e l'anelito della conoscenza sono temi sempre attuali ma in questi momenti si rivelano pregnanti e decisivi.Centrale anche la riflessione sul rapporto tra scienza e potere, tanto più attuale in questi tempi così complicati.

Il progetto artistico porta la firma di Claudio de Maglio che ha ideato un intreccio tra diverse discipline espressive: il testo si mescola al gesto e a tale proposito è stato prezioso l'incontro di Julie Anne Stanzak danzatrice storica del Thanztheater di Pina Bausch. Il lavoro da lei svolto ha permesso agli allievi di costruire un proprio personale vocabolario coreografico per veicolare le proprie emozioni e il vissuto.

Molto ampia la composizione del cast che per la Nico Pepe prevede la presenza degli allievi del terzo anno di corso Pietro Cerchiello, Alessandro Colombo, Giulia Cosolo, Giacomo Andrea Faroldi, Girleine Garbaccio Bogin, Andreas Garivalis, Domenico Indiveri, Simone Isa, Andrea Maffetti, Maria Irene Minelli, Radu Murarasu, Pouria Jashn Tirgan, Sara Setti, Giacomo Tamburini.

Oltre ai partners del progetto – i comuni di Udine, Trieste, Monfalcone, Gorizia, Aquileia, San Vito al Tagliamento – SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Fondazione Aquileia, Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia MIBACT, l'evento ha ricevuto il patrocinio del comune di Terzo di Aquileia.

Prezioso il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli.

Calendario tappe e modalità prenotazione

29 AGOSTO 2020 - ore 21

UDINE

Largo Ospedale Vecchio

(accademiateatrale@nicopepe.it)

30 AGOSTO 2020 – ore 21

TERZO DI AQUILEIA

Corte Palazzo Vianelli

(segreteria@comune.terzodiaquileia.ud.it)

31 AGOSTO 2020 – ore 21

TRIESTE

Anfiteatro SISSA via Bonomea 365

(accademiateatrale@nicopepe.it)

1 SETTEMBRE 2020 – ore 21

MONFALCONE

piazza Unità d'Italia

(Facebook Monfalconeventi)

2 SETTEMBRE 2020 – ore 20,30

GORIZIA

Teatro comunale "G.Verdi"

(www1.comune.gorizia.it/teatro dal 27/8 all'1/9)