Alzheimer, annullato il convegno a Udine. Rinviato a data da destinarsi l’appuntamento dedicato alle novità terapeutiche

L’Associazione Alzheimer Udine Onlus comunica che il convegno ‘La malattia di Alzheimer, quali novità terapeutiche’, organizzato in collaborazione con il Comune di Udine e l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, in programma giovedì 19 marzo in sala Ajace a Udine e inserito nel calendario della ‘Settimana del cervello’, è rinviato a data da destinarsi, a causa delle nuove disposizioni legate all’emergenza Coronavirus.

All’incontro avevano aderito il dottor Gianluigi Gigli, neurologo e direttore della Clinica Neurologica e di Neuroriabilitazione dell’ospedale di Udine, il neurologo Jacopo Cancelli e il dottor Ivo Cilesi, luminare delle terapie non farmacologiche per curare i pazienti di Alzheimer e ideatore di metodi innovativi come la ‘doll therapy’ o il camper percorso multisensoriale itinerante chiamato ‘Koriam, fermata Alzheimer’.

L’Associazione Alzheimer ha appreso con grande costernazione la notizia della morte, martedì 3 marzo, del dottor Cilesi che, proprio nel corso del convegno, avrebbe affrontato per la prima volta il tema delle cure innovative a Udine. Tutto il direttivo della Onlus invia le più sentite condoglianze alla sua famiglia e al suo gruppo di lavoro.