Ambiente. Capozzi (M5S): Bilancio sostenibilità Cafc, i dati ci preoccupano

Qualche giorno fa la società ‘Consorzio acquedotto Friuli Centrale’ (Cafc) ha presentato il proprio Bilancio di sostenibilità 2024 dal titolo “Safe Water – Safe People. Sicuri insieme”. Come spesso avviene queste occasioni si trasformano in passerelle con presenze politiche e non più o meno scodinzolanti con entusiasmi spesso bipartisan magari a futura o passata memoria, fattori tipici di quando i servizi dipendono da gestione politicizzata. Per fortuna non tutti si agganciano al carro e c’è anche chi entra non merito. In questo caso è la consigliera regionale Rosaria Capozzi (MoVimento 5 Stelle) che in una nota spiega: “Dalla lettura del bilancio sostenibile di Cafc, presentato a Udine alcuni giorni or sono, emergono dati inquietanti che costituiscono forse il frutto di errori di stampa. In caso contrario, davvero non siamo in grado di comprendere tutto l’entusiasmo che ruota intorno al più grande gestore del servizio idrico integrato del Friuli Venezia Giulia, dal momento che serve quasi la metà dei nostri Comuni”. In particolare la preoccupazione della consigliera pentastellata è in riferimento ai numeri esposti dal Consorzio dai quali si evince, aggiunge Capozzi: “che il bilancio appena pubblicato ci dice che la società è tra le peggiori in Italia per quanto riguarda la depurazione delle acque”. “Un fatto preoccupante, questo, che il MoVimento 5 Stelle cerca di evidenziare ormai da anni. Siamo quindi a riportare doverosamente – aggiunge l’esponente pentastellata – alcuni dati, presi tra i più eloquenti, che fanno emergere la reale situazione delle nostre acque e che tutti possono leggere, essendo il documento disponibile online”.

“Secondo il Cafc – dettaglia Capozzi – il 15,8% dei campioni analizzati sui depuratori nel corso del 2024 è risultato non conforme. Un indicatore peggiore sia rispetto alla media degli altri gestori italiani (7,1%), sia rispetto a quella dei gestori del Nordest (6,8%). Non solo è il peggiore, ma lo è per oltre il doppio del valore”.

“La frequenza degli allagamenti e degli sversamenti della fognatura negli ultimi tre anni – sottolinea ancora la rappresentante del M5S – è aumentata di quasi cinque volte, ma ancor più preoccupante è la quantità di chilogrammi di sostanze inquinanti emesse dagli stessi impianti del Cafc in un solo anno, spesso in peggioramento rispetto ai precedenti. Basti pensare che dagli impianti di depurazione vengono emessi nelle acque ben 500mila chili di carbonio, a fronte di una soglia di 50mila. Senza dimenticare i 624 chili sia di nichel che di piombo, a fronte di una soglia di 20 chili l’anno. Oppure, ancora, i 179mila chili di azoto contro una soglia di 50mila. Infine, citiamo anche i 970 chili di rame contro i 50 di soglia prevista”.

“Possiamo aver interpretato male – conclude Capozzi – le tabelle che abbiamo commentato. Tuttavia, sul fatto che si autodefiniscano i peggiori di Italia nella depurazione delle acque per l’alto numero di campioni non conformi, temiamo non ci siano errori di sorta: questo è un semplice dato di fatto”.