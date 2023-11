Ambiente. Conficoni (Pd): commissario maltempo non recupera ritardi

“Dopo cinque anni di ritardi che non potranno essere recuperati, la paventata nomina di un commissario straordinario per il maltempo attesta l’inerzia del Centrodestra nell’affrontare l’emergenza climatica e ambientale”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), commentando l’intenzione del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, di nominare un commissario straordinario per il maltempo. “Ci sono volute una devastante crisi idrica, la furia distruttiva della grandine, un’allerta rossa, esondazioni e dissesti idrogeologici – continua l’esponente dem – per accorgersi di come le problematiche legate ai cambiamenti climatici si abbattano in maniera devastante su territori e comunità, nonché della necessità di agire tempestivamente. Peccato che, ancora una volta, pensino di poter mettere una pezza nominando l’ennesimo commissario straordinario, come fatto con i dragaggi, dove si è risolto ben poco”. “Un’ammissione di colpa – conclude Conficoni – che getta un’ombra sull’operatività degli assessorati chiamati a intervenire, evidentemente non ritenuti all’altezza del compito”.