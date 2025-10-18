Ambiente, giovani, salute, welfare: nel meeting di Udine le sfide del volontariato

Rafforzare i legami di comunità. Promuovere l’educazione e gli spazi destinati ai giovani. Difendere l’ambiente e la giustizia climatica. Sostenere il diritto alla salute e il welfare di comunità. Sono le quattro sfide al centro del Meeting del Volontariato, in programma a Udine sabato 25 ottobre.

Organizzato dal Movimento Volontariato Italiano (MoVi) e dal Centro servizi Volontariato (Csv) del Friuli Venezia Giulia, il meeting si terrà nella sede universitaria di Palazzo Garzolini Wassermann, in via Gemona 92. Sarà la principale tappa del percorso di avvicinamento alla Giornata del Volontariato 2025 (GiV25), il cui intenso programma, che culminerà il 5 dicembre, avrà Gorizia come baricentro a livello regionale. Sulla scia del Meeting 2024 e del Manifesto del Volontariato Fvg, discusso e approvato un anno fa, le quattro sfide lanciate dal MoVi sono state oggetto di un lungo dialogo con 250 volontari e 24 associazioni, operanti nel campo del diritto alla salute, dell’ambiente, dello sport inclusivo, dell’educazione e dei legami di comunità. A confrontarsi con loro educatori, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, ricercatori, attivisti ambientali, sociologi, che hanno stilato dei report in cui delineano, per ciascuna delle quattro sfide, buone prassi ed esperienze pilota, criticità, analisi dei fabbisogni dei territori e delle comunità in cui operano le realtà coinvolte.

Di quanto emerso, e più in generale del ruolo del volontariato in Italia e in regione, discuteranno a Udine volontari, esponenti del terzo settore e addetti ai lavori. A parlarne con loro un ampio parterre di ospiti, tra cui il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il vescovo Riccardo Lamba, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il pedagogista e imprenditore sociale Johnny Dotti, il portavoce del Forum Terzo Settore Fvg Marco Iob. Oltre ai presidenti regionali del MoVi Dino Del Savio e del Csv Roberto Ferri, interverrà anche un gruppo di esperti dei settori al centro delle sfide del meeting: la ex dirigente scolastica Teresa Tassan Viol, già presidente regionale Anp, il pedagogista Franco Santamaria, il presidente di Legambiente Fvg Sandro Cargnelutti, la scrittrice Sara Segantin, la ricercatrice Nadia Carestiato, lo psicologo di comunità Stefano Carbone, i sociologi Maria Cristina Novelli e Carlo Beraldo.

Aperto sia ai volontari che al pubblico, preferibilmente su registrazione all’indirizzo movi.fvg.it/giv25, il Meeting di Udine è anche il principale evento di preparazione alla Giornata del Volontariato 2025. L’obiettivo del percorso avviato dal MoVi è di fare della Giornata non solo un momento di ritrovo, di riflessione e di festa per le associazioni e i volontari, ma anche un’importante occasione di confronto tra la cittadinanza, le istituzioni regionali e il mondo del volontariato, che in Friuli Venezia Giulia coinvolge oltre 160mila cittadini e vede impegnati 8.500 tra enti e associazioni, di cui 3mila tra Odv e Aps iscritte al registro unico del terzo settore.