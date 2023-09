Ambiente. Martines (Pd): stop acciaieria, una vittoria dei cittadini

“Prima Fedriga, e ora Bini, confermano il passo indietro della Regione Friuli Venezia Giulia sul progetto dell’acciaieria sull’Aussa Corno. Studieremo i documenti approvati dalla Giunta ma, intanto, questo è un grande risultato”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Francesco Martines (Pd), aggiungendo che si tratta di “una vittoria dei cittadini che, insieme, hanno manifestato la loro contrarietà a un progetto assurdo che avrebbe distrutto l’ecosistema della laguna”. “Come Opposizione in Consiglio regionale – aggiunge l’esponente dem – abbiamo presentato un emendamento per confermare 20 milioni di investimenti sull’infrastrutturazione dell’area al fine di adeguarla a uno sviluppo sostenibile, creando una valida alternativa al progetto acciaieria. Questo mega insediamento industriale venga ora definitivamente archiviato e si pensi a un nuovo modello di sviluppo che sia basato sul turismo, sul settore ittico e sui servizi”. “Il recente incontro tra Fedriga e i sindaci del territorio – conclude Martines – ha stoppato una manifestazione prevista per il 9 settembre, con l’obiettivo di trovare un’intesa sul tema. Bini conferma questa voce e giustifica tutte le battaglie che abbiamo fatto in questi mesi”.