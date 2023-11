Ambiente. Pozzo (pd): Comunità energetiche, giunta acceleri dopo ok ue

“Le comunità energetiche possono essere una grande occasione anche per cittadini e imprese della nostra regione. La Giunta colga la grande occasione che arriva a seguito del via libera della Commissione europea al decreto del ministero dell’Ambiente e metta questa tematica tra le priorità già all’interno della Stabilità 2024 garantendo apposite linee contributive”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Partito democratico) dopo che la Commissione europea ha dato il via libera al decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica sulle comunità energetiche rinnovabili (Cer).

“Ora abbiamo davvero la possibilità di dare finalmente una seria accelerazione ai progetti di comunità energetiche fino a questo momento frenati da incertezza normativa e problematiche burocratiche. Per i cittadini si tratta di un’opportunità dato che il decreto è incentrato su una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto” continua Pozzo, che considera “positiva la mappatura del territorio regionale, in corso di svolgimento, affiancata dalla proposta di formazione specifica”. Ma, raccomanda il consigliere, “serve aprire una linea contributiva significativa per i Comuni e accelerare i tempi”.

Le comunità energetiche, conclude Pozzo, “possono essere un’enorme opportunità sia per la spinta all’energia rinnovabile sia per l’importanza che ha mettere in rete pubblico e privato, ancora di più per la nostra regione, fatta di molti Comuni di piccole dimensioni e di un settore produttivo che ha in prevalenza piccole e medie imprese. Anche tra i cittadini c’è un’aspettativa, visto che in questa partita possono essere coinvolti direttamente”. ACON/COM/mt